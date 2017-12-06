Ford обновил коммерческую линейку
Tourneo Connect (пассажирская версия) и Transit Connect (грузовая) выделяются новой передней частью с более высоко расположенной решеткой радиатора, мощными ксеноновыми лампами и светодиодными ходовыми огнями. Конструкция бампера и переднего спойлера улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. У Connect новая решетка радиатора имеет 3 продольных бруса, а пассажирская версия – 5.
Как грузовой, так и пассажирский автомобиль впервые в сегменте оснащены новым комплексом систем помощи водителю. Дополнительную безопасность и удобство в движении Tourneo Connect и Transit Connect обеспечивают интеллектуальная система поддержания скорости Intelligent Speed Assist, которая автоматически регулирует скорость машины в зависимости от текущего скоростного режима. Также предлагается система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией обнаружения пешеходов, система экстренного торможения, функция стабилизации при сильном боковом ветре и активной помощи при парковке, которая помогает безопасно занять парковочное место как при перпендикулярной, так и параллельной парковке.
Все новые 1,5-литровые дизельные двигатели EcoBlue сочетают конструкцию с низким коэффициентом трения, турбонаддува и системы контроля за выбросами газов в атмосферу. Также в линейке моторов числится литровый EcoBoost, в котором были модернизированы головка блока цилиндров, системы впрыска и контроля за выбросами в атмосферу для улучшения топливно-экономических показателей. Все двигатели оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией в стандартной комплектации. Дизель EcoBlue объемом 1,5 литра также может быть совмещен с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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