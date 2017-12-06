6 декабря 2017, 11:09

Ford обновил коммерческую линейку

Ford представляет новые коммерческие автомобили семейства Transit: Tourneo Connect, Connect, Tourneo Courier и Courier. Грузовые и пассажирские версии моделей присоединятся к линейке в середине 2018 года.
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  Ford обновил коммерческую линейку Ford Transit Ford обновил коммерческую линейку Ford Transit Ford обновил коммерческую линейку Ford Transit Ford обновил коммерческую линейку
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Tourneo Connect (пассажирская версия) и Transit Connect (грузовая) выделяются новой передней частью с более высоко расположенной решеткой радиатора, мощными ксеноновыми лампами и светодиодными ходовыми огнями. Конструкция бампера и переднего спойлера улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. У Connect новая решетка радиатора имеет 3 продольных бруса, а пассажирская версия – 5.

Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
В салоне на передней панели выделяется совершенно другая центральная консоль, которая в более богатых версиях дополняется 6-дюймовым цветным сенсорным дисплеем планшетного типа с мультимедийной системой SYNC 3. Износостойкие материалы в кабине Transit Connect обеспечивают длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Как грузовой, так и пассажирский автомобиль впервые в сегменте оснащены новым комплексом систем помощи водителю. Дополнительную безопасность и удобство в движении Tourneo Connect и Transit Connect обеспечивают интеллектуальная система поддержания скорости Intelligent Speed Assist, которая автоматически регулирует скорость машины в зависимости от текущего скоростного режима. Также предлагается система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией обнаружения пешеходов, система экстренного торможения, функция стабилизации при сильном боковом ветре и активной помощи при парковке, которая помогает безопасно занять парковочное место как при перпендикулярной, так и параллельной парковке.

Все новые 1,5-литровые дизельные двигатели EcoBlue сочетают конструкцию с низким коэффициентом трения, турбонаддува и системы контроля за выбросами газов в атмосферу. Также в линейке моторов числится литровый EcoBoost, в котором были модернизированы головка блока цилиндров, системы впрыска и контроля за выбросами в атмосферу для улучшения топливно-экономических показателей. Все двигатели оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией в стандартной комплектации. Дизель EcoBlue объемом 1,5 литра также может быть совмещен с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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Форум Ford Transit
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
Остапенко Евгений
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Ford обновил коммерческую линейку
Tourneo Connect (пассажирская версия) и Transit Connect (грузовая) выделяются новой передней частью с более высоко расположенной решеткой радиатора, мощными ксеноновыми лампами и светодиодными ходовыми огнями. Конструкция бампера и переднего спойлера улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. У Connect новая решетка радиатора имеет 3 продольных бруса, а пассажирская версия – 5.{{model_2064}} В салоне на передней панели выделяется совершенно другая центральная консоль, которая в более богатых версиях дополняется 6-дюймовым цветным сенсорным дисплеем планшетного типа с мультимедийной системой SYNC 3. Износостойкие материалы в кабине Transit Connect обеспечивают длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.Как грузовой, так и пассажирский автомобиль впервые в сегменте оснащены новым комплексом систем помощи водителю. Дополнительную безопасность и удобство в движении Tourneo Connect и Transit Connect обеспечивают интеллектуальная система поддержания скорости Intelligent Speed Assist, которая автоматически регулирует скорость машины в зависимости от текущего скоростного режима. Также предлагается система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией обнаружения пешеходов, система экстренного торможения, функция стабилизации при сильном боковом ветре и активной помощи при парковке, которая помогает безопасно занять парковочное место как при перпендикулярной, так и параллельной парковке. Все новые 1,5-литровые дизельные двигатели EcoBlue сочетают конструкцию с низким коэффициентом трения, турбонаддува и системы контроля за выбросами газов в атмосферу. Также в линейке моторов числится литровый EcoBoost, в котором были модернизированы головка блока цилиндров, системы впрыска и контроля за выбросами в атмосферу для улучшения топливно-экономических показателей. Все двигатели оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией в стандартной комплектации. Дизель EcoBlue объемом 1,5 литра также может быть совмещен с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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