29 января 2018, 14:49

Ford обновляет Explorer

Крупногабаритный 7-местный внедорожник приобретет более прогрессивный и роскошный экстерьер, улучшенную шумоизоляцию, а также дополнительные функции. В продажу автомобиль поступит в первой половине 2018 года.
^
Ford обновляет Explorer Ford Explorer

Ford Explorer
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Отзывов: 6
В экстерьере обновленного автомобиля появилось больше хромированных элементов. «Блестящие» молдинги, которыми сейчас украшены борта Explorer, создадут дополнительные акценты на обновленных бамперах. В передней части хромированная накладка росчерком повторит очертания решетки в нижней части бампера, которая также переработана.

Хромированная решетка радиатора также имеет новый рисунок. Расположенные по бокам бампера светодиодные противотуманки приобрели иную форму, а компактные размеры и расположение высоко над землей обеспечивают их сохранность во время езды вне асфальта.

У автомобиля новый ключ-брелок. Изменен не только дизайн: увеличенная дальность действия ключа позволяет заводить автомобиль с помощью интеллектуальной системы дистанционного запуска Ford Remote Start на расстоянии до 100 метров.

Новинки и концепт кары Форд Эксплорер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
На новом Ford EcoSport мы этим летом забрели в такие дебри - ездили в Тигирекский заповедник. Высокий клиренс, полный привод и при этом экономичный расход бензина стали главными составляющими благодаря которым мы всё же доехали до места назначения. И салон просторный, вся электроника компактно расположена ...
Андрей
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Honda G5466 такая как у Бена 10
Gulbozavr
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Тестируем Nokian Hakkapeliitta R3 – новинку грядущего сезона
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ford Explorer
Объявления о продаже Ford Explorer
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford обновляет Explorer
{{model_419}} В экстерьере обновленного автомобиля появилось больше хромированных элементов. «Блестящие» молдинги, которыми сейчас украшены борта Explorer, создадут дополнительные акценты на обновленных бамперах. В передней части хромированная накладка росчерком повторит очертания решетки в нижней части бампера, которая также переработана.Хромированная решетка радиатора также имеет новый рисунок. Расположенные по бокам бампера светодиодные противотуманки приобрели иную форму, а компактные размеры и расположение высоко над землей обеспечивают их сохранность во время езды вне асфальта.У автомобиля новый ключ-брелок. Изменен не только дизайн: увеличенная дальность действия ключа позволяет заводить автомобиль с помощью интеллектуальной системы дистанционного запуска Ford Remote Start на расстоянии до 100 метров.
2018-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Красноярск Ярославль Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG