29 января 2018, 14:49
Ford обновляет Explorer
Крупногабаритный 7-местный внедорожник приобретет более прогрессивный и роскошный экстерьер, улучшенную шумоизоляцию, а также дополнительные функции. В продажу автомобиль поступит в первой половине 2018 года.
Ford Explorer
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Отзывов: 6
Хромированная решетка радиатора также имеет новый рисунок. Расположенные по бокам бампера светодиодные противотуманки приобрели иную форму, а компактные размеры и расположение высоко над землей обеспечивают их сохранность во время езды вне асфальта.
У автомобиля новый ключ-брелок. Изменен не только дизайн: увеличенная дальность действия ключа позволяет заводить автомобиль с помощью интеллектуальной системы дистанционного запуска Ford Remote Start на расстоянии до 100 метров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
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