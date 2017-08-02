Ford обучила начинающих водителей в России
Тренинги для начинающих водителей проводились при поддержке Госавтоинспекции МВД в Казани, Грозном и Сочи. 1050 молодых водителей повысили свои навыки безопасного вождения. В 2016 году в России произошло 11960 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет. При этом погибли 1 154 и ранены 16 953 человека.
По итогам масштабного опроса среди участников тренингов были выявлены следующие тревожные факты: 47% считают обучение в автошколе недостаточным для безопасного вождения, 82% признались в том, что превышают разрешённую скорость при управлении автомобилем.
По статистике Госавтоинспекции России, за полгода 2017 года по вине водителей автобусов зарегистрировано 2531 ДТП, в которых 115 человек погибли и 3863 пострадали. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество пострадавших выросло на 3,5%. Эти данные свидетельствуют о том, что водители автобусов также нуждаются в дополнительном обучении, которое улучшило бы их навыки защитного и контраварийного вождения. Более 500 водителей автобусов, 92% которых осуществляют перевозку детей ежедневно, повысили свои навыки контраварийного вождения.
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