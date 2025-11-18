Прощай, легенда: почему Ford отказался от Focus и что будет дальше

18 ноября 2025, 16:58
Ford остановил производство легендарной модели Focus спустя 27 лет
Легендарный автомобиль ушел в историю. Производство полностью прекращено. Компания меняет свою стратегию. Европейский рынок ждут большие перемены. Что придет на смену популярной модели?
Целая эпоха в европейском автомобилестроении подошла к своему логическому завершению. Концерн Ford официально прекратил выпуск одной из своих самых знаковых моделей - хэтчбека Focus. Последний экземпляр этого, без преувеличения, народного автомобиля сошел с конвейера завода в немецком городе Саарлуис, завершив 27-летнюю историю успеха. За эти годы по всему миру было продано свыше 12 миллионов машин.
Решение о сворачивании производства было анонсировано еще в 2022 году и стало частью глобальной стратегии Ford по электрификации модельного ряда. В компании делают ставку на «зеленые» технологии. Освободившуюся нишу на рынке призваны занять новые электрические кроссоверы - Explorer и Capri. Интересно, что оба они построены на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen, что говорит о тесном сотрудничестве гигантов автопрома.
Судьба производственной площадки в Саарлуисе остается туманной. С уходом Focus завод фактически полностью остановил свою работу. Руководство Ford ранее заявляло, что не планирует запускать там сборку других моделей. Поиски покупателя для предприятия пока не увенчались успехом, что создает напряженную ситуацию для тысяч сотрудников и всего региона.
Как сообщает «Российская Газета», уход с рынка не только Focus, но и не менее популярной Fiesta, серьезно пошатнул позиции американского бренда в Европе. Согласно данным отраслевой ассоциации ACEA, если в 2015 году Ford занимал вторую строчку по объему продаж, то к 2024-му скатился на двенадцатое место. Доля рынка сократилась почти вдвое. Теперь перед новым главой европейского подразделения Джимом Баумбиком стоит непростая задача - разработать новую продуктовую стратегию, которая вернет доверие покупателей.
Впрочем, компания не собирается сдаваться. Уже известно о планах по созданию совершенно новой среднеразмерной модели, которая должна появиться в 2027 году. Предполагается, что она будет доступна как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками. Эта новинка не станет прямой заменой кроссоверу Kuga, а будет существовать параллельно, расширяя предложение бренда в одном из самых конкурентных сегментов рынка.
