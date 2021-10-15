Ford отчитался об успехах на рынке Китая. Лучше всего продаются внедорожники
Фото: Ford
Лучше всего в КНР продаются внедорожники Ford – с января по сентябрь 2021 года включительно реализовано 89 826 ед. (+8,3%). И здесь отмечаются особые успехи таких моделей, как Ford Edge и Espace (21 800 штук и 24 000 штук соответственно, +24,4% и +2,8%). При этом продажи Ford Explorer локального производства превысили 20 500 ед.
Выстрелил за указанный период времени бренд Lincoln – его продажи в первые три квартала текущего года достигли уровня 66 036 ед., тем самым увеличившись на 68,7% в годовом исчислении. Примечательно, что этот премиальный бренд достиг в минувшем месяце лучших за всю историю ежемесячных продаж (8637 ед.).
Суммарные продажи коммерческих автомобилей марок Ford и JMC составили 204 095 ед., и здесь уместно говорить росте продаж 9,4%. Годовой объем продаж Ford Transit превысил 38 100 ед., увеличившись на 13,3%.
Заметим, что в России легковая линейка Ford не доступна вот уже несколько лет. В настоящее время компания производит в Татарстане коммерческие варианты Ford Transit, которые пользуются неизменным спросом.
- 3 020 000 РFord Explorer 2017 в Москве
- 3 040 000 РFord Explorer 2017 в Москве
- 1 518 000 РFord Explorer 2014 в Москве
- 2 350 000 РFord Explorer 2016 в Москве
- 2 559 000 РFord Explorer 2016 в Москве
- 1 365 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 1 415 000 РFord Explorer 2013 в Москве
- 1 770 000 РFord Explorer 2014 в Москве
- 1 235 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 2 399 000 РFord Explorer 2015 в Москве
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