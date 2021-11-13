Ford отдает дань уважения Mustang Shelby GT500 1967 года, но дорого просит за окраску
Фото: Ford
В комплекте GT500 Heritage Edition грядущего 2022 года основную роль играет классическая краска Brittany Blue, а также две вариации полос по центру капота, которые, признаться, стоят не дешево – 10 тыс. долларов. В первом случае речь идет о гоночных полосах с уникальным логотипом GT500, во втором – о виниловых гоночных полосах. И в том, и в другом случае полосы наносятся на кузов вручную, подчеркивают в компании.
Помимо уникального внешнего вида, Mustang GT500 Heritage Edition останется таким же крутым и мощным, как и другие представители этого семейства. Это значит, что под длинным капотом автомобиля смонтирован 5,2-литровый V8 мощностью 760 л.с., а подыгрывает ему 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.
Прием заказов на Mustang Shelby GT500 2022 стартует в грядущий понедельник, 15 ноября 2021 года. Стоимость хорошо укомплектованного автомобиля - 86 235 долларов. За услугу по доставке «Мустанга» в пункт назначения нужно будет заплатить 1195 долларов. Серия, как водится, ограниченная.
Напомним, что Ford Mustang Shelby GT500 стал результатом соревнования между концерном Ford и подразделением Chevrolet компании GM. В 1967 году компания Caroll Shelby приложила руку к модернизации существующего «Мустанга», и в итоге получился самый доступный и мощный спорткар тех времён. В период с 1967 по 1970 г.г. Ford Mustang Shelby GT500 стал самой продаваемой машиной в Америке.
- 3 190 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 050 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 2 450 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 2 600 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 2 790 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 3 999 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 6 873 181 РFord Mustang 2021 в Москве
- 14 500 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 2 450 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 5 900 000 РFord Mustang 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий