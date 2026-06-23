Ford отменяет второе поколение Mustang Mach‑E: бренд пересматривает стратегию и делает ставку на UEV

23 июня 2026, 12:25
Ford отказывается от Mustang Mach-E: что будет с электрокарами бренда
Ford отказывается от Mustang Mach-E: что будет с электрокарами бренда
Ford неожиданно меняет курс: второе поколение Mustang Mach-E отменено, а платформа GE1 признана тупиковой. Почему компания решила пересмотреть стратегию и что это значит для рынка электромобилей в США - эксперты объясняют, какие перемены ждут покупателей и как это повлияет на будущее марки.
Новость о том, что Ford не будет выпускать второе поколение Mustang Mach-E, стала неожиданностью для многих российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами. Это решение напрямую связано с изменениями в стратегии компании на рынке электромобилей и может повлиять на выбор покупателей, которые рассчитывали на развитие линейки электрических кроссоверов от американского бренда.
Как сообщает Carscoops, Ford признал платформу GE1, на которой построен нынешний Mustang Mach-E, бесперспективной. В компании считают, что дальнейшее развитие этой архитектуры нецелесообразно, поскольку она не отвечает современным требованиям по технологичности и себестоимости. Вместо этого Ford сосредоточился на создании новой платформы UEV, которая обещает быть более гибкой, технологичной и экономичной в производстве.
Сейчас Mustang Mach-E остается единственным электромобилем Ford на рынке США после того, как с конвейера сняли F-150 Lightning. Производство текущей версии кроссовера планируется продолжать до 2027 года, но преемника у модели не будет. Ранее ожидалось, что ближе к концу десятилетия Mustang Mach-E получит масштабное обновление, однако эти планы были пересмотрены. В компании открыто называют разработку GE1 ошибкой, поскольку она не была использована ни для одной другой модели.
Переход на новую платформу UEV должен позволить Ford быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать более доступные электромобили. По мнению экспертов, это решение может стать ключевым для будущего бренда в сегменте электрокаров. Кстати, похожие перемены происходят и у других автопроизводителей: например, Renault недавно обновил Megane E-Tech Electric, добавив новые функции и батарею LFP - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях у конкурентов.
Для справки: платформа GE1 была создана специально для Mustang Mach-E и не нашла применения в других моделях Ford. Решение отказаться от ее развития связано не только с технологическими ограничениями, но и с необходимостью сокращения издержек на фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей. Новая архитектура UEV позволит выпускать разные типы электрокаров на одной базе, что может ускорить появление новых моделей и снизить их стоимость для конечного покупателя. Судя по всему, Ford делает ставку на универсальность и массовость, чтобы не уступить позиции в быстро меняющемся сегменте электромобилей.
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