Ford отменяет второе поколение Mustang Mach‑E: бренд пересматривает стратегию и делает ставку на UEV

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 12:25

Ford отказывается от Mustang Mach-E: что будет с электрокарами бренда

Ford отказывается от Mustang Mach-E: что будет с электрокарами бренда

Ford отменяет второе поколение Mustang Mach‑E: бренд пересматривает стратегию и делает ставку на UEV

Ford отказывается от Mustang Mach-E: что будет с электрокарами бренда

Ford неожиданно меняет курс: второе поколение Mustang Mach-E отменено, а платформа GE1 признана тупиковой. Почему компания решила пересмотреть стратегию и что это значит для рынка электромобилей в США - эксперты объясняют, какие перемены ждут покупателей и как это повлияет на будущее марки.

Ford неожиданно меняет курс: второе поколение Mustang Mach-E отменено, а платформа GE1 признана тупиковой. Почему компания решила пересмотреть стратегию и что это значит для рынка электромобилей в США - эксперты объясняют, какие перемены ждут покупателей и как это повлияет на будущее марки.

Новость о том, что Ford не будет выпускать второе поколение Mustang Mach-E, стала неожиданностью для многих российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами. Это решение напрямую связано с изменениями в стратегии компании на рынке электромобилей и может повлиять на выбор покупателей, которые рассчитывали на развитие линейки электрических кроссоверов от американского бренда.

Как сообщает Carscoops, Ford признал платформу GE1, на которой построен нынешний Mustang Mach-E, бесперспективной. В компании считают, что дальнейшее развитие этой архитектуры нецелесообразно, поскольку она не отвечает современным требованиям по технологичности и себестоимости. Вместо этого Ford сосредоточился на создании новой платформы UEV, которая обещает быть более гибкой, технологичной и экономичной в производстве.

Сейчас Mustang Mach-E остается единственным электромобилем Ford на рынке США после того, как с конвейера сняли F-150 Lightning. Производство текущей версии кроссовера планируется продолжать до 2027 года, но преемника у модели не будет. Ранее ожидалось, что ближе к концу десятилетия Mustang Mach-E получит масштабное обновление, однако эти планы были пересмотрены. В компании открыто называют разработку GE1 ошибкой, поскольку она не была использована ни для одной другой модели.

Переход на новую платформу UEV должен позволить Ford быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать более доступные электромобили. По мнению экспертов, это решение может стать ключевым для будущего бренда в сегменте электрокаров. Кстати, похожие перемены происходят и у других автопроизводителей: например, Renault недавно обновил Megane E-Tech Electric, добавив новые функции и батарею LFP - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях у конкурентов.

Для справки: платформа GE1 была создана специально для Mustang Mach-E и не нашла применения в других моделях Ford. Решение отказаться от ее развития связано не только с технологическими ограничениями, но и с необходимостью сокращения издержек на фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей. Новая архитектура UEV позволит выпускать разные типы электрокаров на одной базе, что может ускорить появление новых моделей и снизить их стоимость для конечного покупателя. Судя по всему, Ford делает ставку на универсальность и массовость, чтобы не уступить позиции в быстро меняющемся сегменте электромобилей.

Упомянутые модели: Ford Mustang Mach-E
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Владивосток Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться