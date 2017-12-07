7 декабря 2017, 14:47

Ford отправляет Transit на сервис

В России стартует очередная отзывная кампания. На сей раз работники сервиса проверят 13 129 автомобилей Ford Transit, которые были реализованы с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го.
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Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
Как сообщает Росстандарт,  безопасность переднего пассажира может находиться под угрозой. В частности, ремень, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.

Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на сайте ведомства. Специалисты выполнят осмотр ярлыка с номером запчасти ремня безопасности переднего пассажира и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут выполнены за счет компании.

Ранее Ford представил новые коммерческие автомобили семейства Transit: Tourneo Connect, Connect, Tourneo Courier и Courier. Грузовые и пассажирские версии моделей присоединятся к линейке в середине 2018 года.
 Подробнее: https://110km.ru/art/ford-obnovila-kommercheskuyu-lineyku-121950.html

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Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
Остапенко Евгений
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Ford отправляет Transit на сервис
{{model_2064}} Как сообщает Росстандарт,  безопасность переднего пассажира может находиться под угрозой. В частности, ремень, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на сайте ведомства. Специалисты выполнят осмотр ярлыка с номером запчасти ремня безопасности переднего пассажира и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут выполнены за счет компании.Ранее Ford представил новые коммерческие автомобили семейства Transit: Tourneo Connect, Connect, Tourneo Courier и Courier. Грузовые и пассажирские версии моделей присоединятся к линейке в середине 2018 года. Подробнее: https://110km.ru/art/ford-obnovila-kommercheskuyu-lineyku-121950.html
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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