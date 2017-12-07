Ford отправляет Transit на сервис
В России стартует очередная отзывная кампания. На сей раз работники сервиса проверят 13 129 автомобилей Ford Transit, которые были реализованы с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го.
Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на сайте ведомства. Специалисты выполнят осмотр ярлыка с номером запчасти ремня безопасности переднего пассажира и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут выполнены за счет компании.
Ранее Ford представил новые коммерческие автомобили семейства Transit: Tourneo Connect, Connect, Tourneo Courier и Courier. Грузовые и пассажирские версии моделей присоединятся к линейке в середине 2018 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
| Кому: Vik это уже побогаче)
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
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