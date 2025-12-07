Внезапный отзыв Ford Escape: что скрывают накладки багажника – опасность или формальность?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 14:13

Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.

Американский автогигант Ford вновь оказался в центре внимания из-за крупного отзыва своих автомобилей. На этот раз под сервисную кампанию попали кроссоверы Escape, выпущенные с 2020 по 2022 год, а также часть моделей 2025 года. Всего, по информации autoevolution, речь идет о 108 762 экземплярах, которые могут столкнуться с неожиданной проблемой – ненадежно закрепленными накладками петель задней двери.

Суть дефекта заключается в том, что во время сборки на заводе крепления декоративных элементов могли быть зафиксированы не до конца. В результате, при эксплуатации автомобиля, накладки способны самопроизвольно отсоединиться. Это не только портит внешний вид машины, но и может создать опасность для других участников дорожного движения, если деталь оторвется на ходу.

Особое внимание уделяется автомобилям последних лет выпуска. Для моделей 2020-2022 годов проблема связана с человеческим фактором – рабочие на конвейере могли не полностью зафиксировать крепления. В случае с машинами 2025 года, по предварительным данным, речь идет о возможных изменениях в конструкции или материалах, которые также привели к риску отсоединения накладок.

В компании отмечают, что пока серьезных инцидентов, связанных с этим дефектом, не зафиксировано. Однако Ford предпочел не дожидаться жалоб от владельцев и инициировал добровольный отзыв. Владельцам Escape предложат бесплатную проверку и, при необходимости, замену или повторную установку накладок петель багажника.

Стоит отметить, что подобные сервисные кампании – не редкость для крупных автопроизводителей. Однако столь масштабный отзыв, затрагивающий сразу несколько модельных годов, говорит о внимательном отношении Ford к вопросам безопасности и репутации бренда. Для российских владельцев Escape эта новость может быть актуальна, если автомобиль был ввезен из США или приобретен на вторичном рынке.

Пока неизвестно, затронет ли отзыв официально поставленные в Россию автомобили, однако владельцам стоит быть внимательнее к состоянию декоративных элементов на багажнике. В случае обнаружения люфта или следов отсоединения рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики и устранения возможных проблем.

Упомянутые модели: Ford Escape
Упомянутые марки: Ford
