Владельцы Ford Bronco и Bronco Sport: готовьтесь к визиту в сервис – сюрпризы на приборке ждут вас

20 ноября 2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?
Американский автогигант Ford оказался в центре внимания после того, как стало известно о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Bronco Sport последних поколений. Как сообщает Dailymail, причиной стала неожиданная неисправность: электронная панель приборов может не включиться при запуске, оставляя водителя без доступа к важнейшей информации о состоянии автомобиля.
По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США, под сервисную кампанию попали 128 607 экземпляров Bronco Sport и 101 002 Bronco 2025 и 2026 модельных годов. В общей сложности речь идет о более чем 229 тысячах машин, что делает этот отзыв одним из крупнейших для марки за последние годы.
Сбой проявляется в том, что при включении зажигания экран приборной панели остается темным. Водитель не видит ни скорости, ни предупреждений о неисправностях, ни других критически важных данных. Такая ситуация может привести к опасным последствиям на дороге, особенно если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях или на высокой скорости.
Интересно, что, несмотря на масштаб проблемы, в Ford утверждают: случаев аварий или травм, связанных с этим дефектом, пока не зафиксировано. Тем не менее, компания решила не рисковать и инициировала превентивные меры. Владельцам автомобилей начнут рассылать уведомления по почте с 8 декабря. Им предложат обратиться в любой официальный сервис Ford или Lincoln для бесплатного обновления программного обеспечения, которое должно устранить сбой.
Стоит отметить, что подобные электронные неисправности становятся все более частыми по мере усложнения современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на малейшие сбои, чтобы не потерять доверие клиентов и избежать серьезных последствий. В данном случае Ford предпочел действовать на опережение, не дожидаясь жалоб или инцидентов на дорогах.
Для тех, кто уже столкнулся с неработающей панелью, рекомендуется не откладывать визит в сервис. Даже если проблема проявляется не всегда, игнорировать ее не стоит: отсутствие информации о работе систем безопасности или технических ошибках может обернуться неприятными сюрпризами в самый неподходящий момент.
По информации Dailymail, отзыв получил официальный номер 25V540 в базе NHTSA. Владельцам советуют следить за почтой и не пренебрегать приглашением на обновление. В условиях, когда электроника играет ключевую роль в управлении автомобилем, даже небольшой сбой способен превратиться в серьезную угрозу.
