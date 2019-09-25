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25 сентября 2019, 00:59

Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов

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Компания Ford объявила об отзыве в Европе трех моделей: Mondeo, S-Max и Galaxy. Причиной стала утечка электролита в области отрицательной клеммы, которая может стать причиной возгорания аккумулятора.
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По словам представителей Ford, проблема кроется в утечке кислоты возле отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Это может привести к выходу из строя датчика контроля аккумулятора, далее, как следствие – к перегреву аккумулятора и последующему пожару. 

Проблему заподозрили у автомобилей Ford Mondeo, S-Max и Galaxy, выпущенных в период с февраля 2014 года по февраль 2019 года на заводе компании в испанской Валенсии. По оценке Ford, в Европе предстоит отозвать порядка 322 тысяч автомобилей. Их них более 100 тысяч находится в Германии, а еще 56 тысяч – в Великобритании. Остальные равномерно распределены по другим европейским странам. 

В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте и пригласят посетить дилерский сервис Ford. Затрагивает ли сервисная акция автомобили Ford на территории России, пока неизвестно.

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Отзывы по теме
Форум Ford C-max
датчик высокого давления на дизеле меняем каждые 2 месяца подскажите есть и в чем может быть секрет
вячеслав
Форум Ford Mondeo
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
Timur
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
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Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов
{{material_126583}}По словам представителей Ford, проблема кроется в утечке кислоты возле отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Это может привести к выходу из строя датчика контроля аккумулятора, далее, как следствие – к перегреву аккумулятора и последующему пожару. Проблему заподозрили у автомобилей Ford Mondeo, S-Max и Galaxy, выпущенных в период с февраля 2014 года по февраль 2019 года на заводе компании в испанской Валенсии. По оценке Ford, в Европе предстоит отозвать порядка 322 тысяч автомобилей. Их них более 100 тысяч находится в Германии, а еще 56 тысяч – в Великобритании. Остальные равномерно распределены по другим европейским странам. В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте и пригласят посетить дилерский сервис Ford. Затрагивает ли сервисная акция автомобили Ford на территории России, пока неизвестно.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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