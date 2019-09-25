25 сентября 2019, 00:59
Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов
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Компания Ford объявила об отзыве в Европе трех моделей: Mondeo, S-Max и Galaxy. Причиной стала утечка электролита в области отрицательной клеммы, которая может стать причиной возгорания аккумулятора.
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Проблему заподозрили у автомобилей Ford Mondeo, S-Max и Galaxy, выпущенных в период с февраля 2014 года по февраль 2019 года на заводе компании в испанской Валенсии. По оценке Ford, в Европе предстоит отозвать порядка 322 тысяч автомобилей. Их них более 100 тысяч находится в Германии, а еще 56 тысяч – в Великобритании. Остальные равномерно распределены по другим европейским странам.
В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте и пригласят посетить дилерский сервис Ford. Затрагивает ли сервисная акция автомобили Ford на территории России, пока неизвестно.
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