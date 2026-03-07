Масштабный отзыв Ford: временное отключение дисплея, обновление ПО и влияние на владельцев SUV

7 марта 2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.
Компания Ford вновь привлекла внимание автомобильного сообщества, объявив о масштабном отзыве 849 000 внедорожников Bronco и Edge. Причиной стала аппаратная неисправность, способная привести к временному отключению центрального сенсорного дисплея.
Как сообщает Autoevolution, проблема кроется в модуле интерфейса дополнительного протокола (APIM). Из-за перегрева модуль может автоматически отключаться на срок до пяти минут, из-за чего центральный экран перестает реагировать на команды. Это создает затруднения при использовании ряда функций автомобиля, что особенно критично для водителей, привыкших полагаться на электронные помощники и навигацию.
Хотя в Ford подчеркивают, что сбой не влияет на работу основных систем безопасности, временная потеря информации на дисплее может дезориентировать водителя. Для устранения риска перегрева компания разработала программное обновление. Владельцам Ford Bronco и Edge последних лет выпуска рекомендуется обратиться к официальным дилерам для установки новой версии ПО.
Подобные масштабные сервисные кампании становятся все более распространенными на мировом рынке. Например, недавно в США стартовала проверка коммерческих фургонов Ram ProMaster из-за жалоб на сбои в системе усилителя руля. Подробнее в материале о расследовании проблем рулевого управления в Ram ProMaster . Это говорит о том, что даже крупные автопроизводители не застрахованы от технологических сложностей, традиций с современными электронными цепочками.
Для российских владельцев Bronco и Edge важно следить за состоянием мультимедиа Ford и своевременно реагировать на рекомендации дилеров. Несмотря на то, что проблема решается обновлением ПО, игнорировать ее не стоит: даже кратковременное отключение дисплея может создать дополнительные риски в дороге. В условиях, когда автомобили становятся все более «умными», подобные происшествия вызывают необходимость регулярного контроля за состоянием электроники и программного обеспечения.
