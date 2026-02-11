В США массово отзывают популярные электрофургоны Ford E-Transit 2026: выявлен дефект, способный привести к пожару

11 февраля 2026, 04:46
Ford отзывает электрические фургоны E-Transit 2026 года из-за риска возгорания батарей
Ford объявил об отзыве своих новых электрофургонов E-Transit 2026 года из-за возможных проблем с высоковольтными батареями. Производитель выявил риск возгорания, связанный с отсутствием некоторых деталей. Почему это важно - в нашем материале.
Американский автогигант Ford оказался в центре внимания после того, как объявил об отзывах своих самых продаваемых электрических фургонов E-Transit 2026 года выпуска. Причина - обнаружен опасный дефект в конструкциях высоковольтных батарей, который может привести к возгоранию. Эта новость особенно актуальна на фоне растущей индустрии коммерческих электромобилей и ужесточения требований к их безопасности.
Как стало известно, в некоторых экземплярах E-Transit, выпущенных на рынок США, обнаружено отсутствие специальной шайбы в батарейных модулях. Именно эти небольшие детали обеспечивают надежный контакт и предотвращение перегрева. Их отсутствие может вызвать повышение электрического сопротивления или даже дугового разряда, что в условиях эксплуатации коммерческого транспорта может привести к серьезным последствиям.
Инцидент с Ford E-Transit наносит удар по репутации электромобилей именно в коммерческом сегменте, где надежность и безопасность являются критически важными для бизнеса, а любая поломка в работе фургона означает прямые убытки. Отзыв может заставить корпоративных клиентов пересмотреть темпы электрификации своих автопарков и ужесточить внутренние процедуры проверки новых электромобилей перед закупками.
-
-
