Проблемы с аккумуляторами Samsung SDI: что грозит владельцам Escape и Corsair – неожиданный поворот

20 ноября 2025, 07:31
Ford отзывает Escape и Lincoln Corsair PHEV из-за риска короткого замыкания батареи
Ford отзывает Escape и Lincoln Corsair PHEV из-за риска короткого замыкания батареи
Ford объявил об отзыве почти 20 600 гибридных Escape и Corsair. Причина – возможные внутренние замыкания в батареях. Под подозрением аккумуляторы Samsung SDI. Ранее уже был похожий отзыв. Как решат проблему на этот раз – пока неизвестно.
Американский автогигант Ford начал масштабную кампанию по отзыву почти 20 600 автомобилей Escape Plug-In Hybrid и Lincoln Corsair Grand Touring. Эти кроссоверы, относящиеся к компактному сегменту, оснащены высоковольтными аккумуляторами, которые могут представлять опасность для владельцев. Как сообщает autoevolution, в батарейных модулях, поставленных компанией Samsung SDI, выявлен риск возникновения внутренних коротких замыканий.
Проблема не нова: еще в декабре 2024 года производитель уже инициировал аналогичный отзыв, однако тогда предложенное решение оказалось временным и не устранило корень неисправности. Сейчас Ford вновь обращает внимание на потенциальную угрозу, связанную с эксплуатацией этих гибридных моделей.
Суть проблемы заключается в том, что отдельные ячейки аккумулятора могут неожиданно выйти из строя из-за внутреннего дефекта. Это может привести к перегреву, снижению мощности или даже возгоранию. Водители могут столкнуться с внезапной потерей тяги или появлением предупреждающих сигналов на приборной панели. В некоторых случаях автомобиль может полностью отказаться заводиться или перейти в аварийный режим.
Владельцам Escape Plug-In Hybrid и Lincoln Corsair Grand Touring рекомендуется внимательно следить за поведением машины и при первых признаках неисправности обращаться в сервисные центры. Ford обещает провести бесплатную диагностику и при необходимости заменить подозрительные аккумуляторные модули. В компании подчеркивают, что безопасность клиентов остается приоритетом, и призывают не откладывать визит к дилеру.
Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные в последние годы, и распространяется на широкий круг владельцев. Несмотря на то, что случаев серьезных инцидентов пока не зафиксировано, производитель предпочел не рисковать и принять необходимые меры. Ожидается, что в ближайшее время дилеры получат подробные инструкции по замене и проверке батарей.
Пока неясно, как долго продлится кампания и сколько времени потребуется для устранения всех дефектов. Однако Ford заверяет, что держит ситуацию под контролем и будет информировать клиентов о дальнейших шагах. Владельцам рекомендуется следить за обновлениями и не игнорировать уведомления от производителя.
Похожие материалы Форд, Линкольн
-
22.10.2025, 15:59
Ford отзывает почти полтора миллиона машин из-за дефектных камер и угрозы пожара
Американский гигант снова объявляет сервисную кампанию. Под угрозой оказались популярные модели. Владельцам стоит проявить бдительность. Проблемы могут возникнуть в любой момент. Неисправности носят серьезный характер. Узнайте, попал ли ваш автомобиль под отзыв.Читать далее
-
13.09.2022, 14:23
Новый Lincoln Corsair получит автопилот 2 уровня. Что это дает водителю?
Ford Motor расширяет доступность своей фирменной системы hands-free, с помощью которой можно управлять автомобилем по громкой связи. Отныне автопилотом будут оснащать кроссоверы Lincoln Corsair.Читать далее
-
20.11.2025, 12:11
Stelato S9 с поддержкой Huawei выходит в Китае: новые технологии и дизайн
В Китае дебютировал обновленный седан Stelato S9 с поддержкой Huawei. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор электронных ассистентов и новые силовые установки. Цены варьируются от 43 400 до 51 800 долларов (3,5-4,2 млн рублей). Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 09:25
Можно ли доливать разные моторные масла и чем это грозит вашему двигателю
Многие водители сталкиваются с падением уровня масла. Почему это происходит? Можно ли смешивать разные масла? Какие риски несет такая замена? В статье раскрываются неожиданные нюансы и даются практические советы по уходу за двигателем.Читать далее
-
20.11.2025, 08:51
Продажи новых авто в ноябре 2025: рынок резко ушел в минус
Автомобильный рынок неожиданно просел в ноябре. Эксперты не ожидали такого падения. Итоги месяца удивят даже скептиков. Что будет дальше, пока никто не берется предсказать.Читать далее
-
20.11.2025, 08:37
Point S выходит на рынок: собственные грузовые шины дебютировали в Лионе
Cеть шинных центров Point S удивила отрасль собственным продуктом. Компания представила линейку для коммерческого транспорта. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок.Читать далее
-
20.11.2025, 08:24
Десять технологических прорывов, которые навсегда изменили автомобильный мир
Какие изобретения перевернули автомобильную индустрию? Узнайте, как простые идеи стали глобальными трендами. Откройте для себя неожиданные детали развития транспорта. Вас ждут интересные открытия и новые взгляды на привычные вещи.Читать далее
-
20.11.2025, 08:18
Почему Dodge Durango спустя 15 лет все еще остается на конвейере
Dodge Durango продолжает удивлять автолюбителей своим долголетием. Модель не меняется уже 15 лет, но по-прежнему востребована. В чем секрет ее популярности? Почему американцы не спешат снимать с производства этот внедорожник? Узнайте, что делает Durango особенным и почему он до сих пор актуален.Читать далее
-
20.11.2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?Читать далее
-
20.11.2025, 08:08
Stellantis присоединяется к стандарту зарядки Tesla NACS для электромобилей с 2026 года
Stellantis официально объявил о переходе на разъем NACS от Tesla. С 2026 года электромобили концерна в США, Южной Корее и Японии получат новый порт. Решение принято после массового перехода других автогигантов. Как это повлияет на индустрию и владельцев электрокаров – читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 07:25
Почему при начале движения в машине слышен стук и как его устранить
Стук при начале движения может насторожить любого водителя. Причины бывают разными, от подвески до трансмиссии. В материале разбираются основные источники стука и способы их диагностики. Не спешите с выводами – иногда проблема скрыта глубже, чем кажется.Читать далее
Похожие материалы Форд, Линкольн
-
22.10.2025, 15:59
Ford отзывает почти полтора миллиона машин из-за дефектных камер и угрозы пожара
Американский гигант снова объявляет сервисную кампанию. Под угрозой оказались популярные модели. Владельцам стоит проявить бдительность. Проблемы могут возникнуть в любой момент. Неисправности носят серьезный характер. Узнайте, попал ли ваш автомобиль под отзыв.Читать далее
-
13.09.2022, 14:23
Новый Lincoln Corsair получит автопилот 2 уровня. Что это дает водителю?
Ford Motor расширяет доступность своей фирменной системы hands-free, с помощью которой можно управлять автомобилем по громкой связи. Отныне автопилотом будут оснащать кроссоверы Lincoln Corsair.Читать далее
-
20.11.2025, 12:11
Stelato S9 с поддержкой Huawei выходит в Китае: новые технологии и дизайн
В Китае дебютировал обновленный седан Stelato S9 с поддержкой Huawei. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор электронных ассистентов и новые силовые установки. Цены варьируются от 43 400 до 51 800 долларов (3,5-4,2 млн рублей). Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 09:25
Можно ли доливать разные моторные масла и чем это грозит вашему двигателю
Многие водители сталкиваются с падением уровня масла. Почему это происходит? Можно ли смешивать разные масла? Какие риски несет такая замена? В статье раскрываются неожиданные нюансы и даются практические советы по уходу за двигателем.Читать далее
-
20.11.2025, 08:51
Продажи новых авто в ноябре 2025: рынок резко ушел в минус
Автомобильный рынок неожиданно просел в ноябре. Эксперты не ожидали такого падения. Итоги месяца удивят даже скептиков. Что будет дальше, пока никто не берется предсказать.Читать далее
-
20.11.2025, 08:37
Point S выходит на рынок: собственные грузовые шины дебютировали в Лионе
Cеть шинных центров Point S удивила отрасль собственным продуктом. Компания представила линейку для коммерческого транспорта. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок.Читать далее
-
20.11.2025, 08:24
Десять технологических прорывов, которые навсегда изменили автомобильный мир
Какие изобретения перевернули автомобильную индустрию? Узнайте, как простые идеи стали глобальными трендами. Откройте для себя неожиданные детали развития транспорта. Вас ждут интересные открытия и новые взгляды на привычные вещи.Читать далее
-
20.11.2025, 08:18
Почему Dodge Durango спустя 15 лет все еще остается на конвейере
Dodge Durango продолжает удивлять автолюбителей своим долголетием. Модель не меняется уже 15 лет, но по-прежнему востребована. В чем секрет ее популярности? Почему американцы не спешат снимать с производства этот внедорожник? Узнайте, что делает Durango особенным и почему он до сих пор актуален.Читать далее
-
20.11.2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?Читать далее
-
20.11.2025, 08:08
Stellantis присоединяется к стандарту зарядки Tesla NACS для электромобилей с 2026 года
Stellantis официально объявил о переходе на разъем NACS от Tesla. С 2026 года электромобили концерна в США, Южной Корее и Японии получат новый порт. Решение принято после массового перехода других автогигантов. Как это повлияет на индустрию и владельцев электрокаров – читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 07:25
Почему при начале движения в машине слышен стук и как его устранить
Стук при начале движения может насторожить любого водителя. Причины бывают разными, от подвески до трансмиссии. В материале разбираются основные источники стука и способы их диагностики. Не спешите с выводами – иногда проблема скрыта глубже, чем кажется.Читать далее
- 445 000 РFord Escape 2002 в Москве
- 539 000 РFord Escape 2004 в Москве
- 660 000 РFord Escape 2004 в Москве
- 999 000 РFord Escape 2011 в Москве
- 847 000 РFord Escape 2009 в Москве
- 470 000 РFord Escape 2005 в Москве
- 680 000 РFord Escape 2008 в Москве
- 1 999 000 РFord Escape 2020 в Москве
- 750 000 РFord Escape 2008 в Москве
- 500 000 РFord Escape 2002 в Москве