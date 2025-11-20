Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 07:31

Ford отзывает Escape и Lincoln Corsair PHEV из-за риска короткого замыкания батареи

Проблемы с аккумуляторами Samsung SDI: что грозит владельцам Escape и Corsair – неожиданный поворот

Ford объявил об отзыве почти 20 600 гибридных Escape и Corsair. Причина – возможные внутренние замыкания в батареях. Под подозрением аккумуляторы Samsung SDI. Ранее уже был похожий отзыв. Как решат проблему на этот раз – пока неизвестно.

Американский автогигант Ford начал масштабную кампанию по отзыву почти 20 600 автомобилей Escape Plug-In Hybrid и Lincoln Corsair Grand Touring. Эти кроссоверы, относящиеся к компактному сегменту, оснащены высоковольтными аккумуляторами, которые могут представлять опасность для владельцев. Как сообщает autoevolution, в батарейных модулях, поставленных компанией Samsung SDI, выявлен риск возникновения внутренних коротких замыканий.

Проблема не нова: еще в декабре 2024 года производитель уже инициировал аналогичный отзыв, однако тогда предложенное решение оказалось временным и не устранило корень неисправности. Сейчас Ford вновь обращает внимание на потенциальную угрозу, связанную с эксплуатацией этих гибридных моделей.

Суть проблемы заключается в том, что отдельные ячейки аккумулятора могут неожиданно выйти из строя из-за внутреннего дефекта. Это может привести к перегреву, снижению мощности или даже возгоранию. Водители могут столкнуться с внезапной потерей тяги или появлением предупреждающих сигналов на приборной панели. В некоторых случаях автомобиль может полностью отказаться заводиться или перейти в аварийный режим.

Владельцам Escape Plug-In Hybrid и Lincoln Corsair Grand Touring рекомендуется внимательно следить за поведением машины и при первых признаках неисправности обращаться в сервисные центры. Ford обещает провести бесплатную диагностику и при необходимости заменить подозрительные аккумуляторные модули. В компании подчеркивают, что безопасность клиентов остается приоритетом, и призывают не откладывать визит к дилеру.

Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные в последние годы, и распространяется на широкий круг владельцев. Несмотря на то, что случаев серьезных инцидентов пока не зафиксировано, производитель предпочел не рисковать и принять необходимые меры. Ожидается, что в ближайшее время дилеры получат подробные инструкции по замене и проверке батарей.

Пока неясно, как долго продлится кампания и сколько времени потребуется для устранения всех дефектов. Однако Ford заверяет, что держит ситуацию под контролем и будет информировать клиентов о дальнейших шагах. Владельцам рекомендуется следить за обновлениями и не игнорировать уведомления от производителя.

Упомянутые модели: Ford Escape, Lincoln Corsair
Упомянутые марки: Ford, Lincoln
Похожие материалы Форд, Линкольн

