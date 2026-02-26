Вышло исследование: Какие риски несет массовый отзыв кроссоверов Ford и Lincoln последних лет выпуска из-за проблем с аккумуляторами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 06:54

Ford объявил о масштабном отзыве гибридных Escape и Corsair, выпущенных с 2023 по 2026 год. Причина - опасный дефект батареи, который может привести к потере мощности или даже возгоранию. В чем суть проблемы и как она затрагивает владельцев - разбираемся в деталях.

Ford оказался в центре внимания после того, как компания объявила о масштабном отзыве гибридных кроссоверов Escape и их премиального аналога Lincoln Corsair. Причиной стала выявленная производственная ошибка, затрагивающая почти 25 тысяч автомобилей последних модельных лет. Для российского рынка, где интерес к современным гибридным технологиям только растет, эта новость особенно актуальна: она подчеркивает, насколько важна надежность аккумуляторных систем в новых автомобилях.

Суть проблемы - в дефекте аккумуляторных ячеек, который может привести к внутреннему короткому замыканию. В результате водитель может внезапно потерять возможность управлять автомобилем, а в худшем случае - столкнуться с риском возгорания. Такие инциденты способны не только нанести ущерб имуществу, но и поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. По информации Ford, под отзыв попали кроссоверы, выпущенные на заводе в Луисвилле (штат Кентукки) с 2023 по 2026 год.

Интересно, что массовые отзывы по причине дефектов аккумуляторов становятся все более частым явлением на мировом рынке. Это связано с усложнением технологий и стремлением производителей к снижению веса и увеличению емкости батарей. Впрочем, подобные случаи не ограничиваются только современными моделями: история знает немало примеров, когда редкие и культовые автомобили спустя десятилетия получают шанс на новую жизнь. Например, как это произошло с уникальным Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя вновь оказался в центре внимания коллекционеров - подробнее об этом можно узнать в материале о необычной судьбе редкого muscle car.

Возвращаясь к ситуации с Ford, стоит отметить, что компания оперативно отреагировала на выявленный дефект. Владельцам автомобилей рекомендуется немедленно обратиться к официальным дилерам для проведения диагностики и, при необходимости, замены аккумуляторных модулей. Производитель подчеркивает, что все работы будут выполнены бесплатно, а безопасность клиентов - приоритет номер один. Тем не менее, этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости регулярного контроля состояния гибридных и электрических автомобилей, особенно в условиях интенсивной эксплуатации.

Для российского рынка, где гибридные технологии только начинают набирать популярность, подобные новости служат напоминанием: даже у признанных мировых лидеров случаются промахи. Важно внимательно относиться к сервисным кампаниям и не игнорировать рекомендации производителей, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Упомянутые модели: Ford Escape, Ford Corsair
Упомянутые марки: Ford
