27 июля 2017, 09:02

Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей

Американский автопроизводитель объявил масштабную отзывную кампанию. По словам представителей Ford, им удалось выявить дефект в системе ремней безопасности.
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Ford F-150
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Объявлений: 108
Отзывов: 2
Под отзыв попадают пикапы Ford F-150 и фургоны Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверы Ford Escape 2014-2015 годов. Из-за дефекта ремни безопасности могут отсоединяться при резком торможении, неожиданной остановке или аварии. Пока таких случаев зафиксировано не было, но производитель взялся бесплатно устранить данную неполадку.

Большая часть автомобилей ездит по территории США, но отзыв затронет также Канаду и Мексику.
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Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей
{{model_2053}}Под отзыв попадают пикапы Ford F-150 и фургоны Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверы Ford Escape 2014-2015 годов. Из-за дефекта ремни безопасности могут отсоединяться при резком торможении, неожиданной остановке или аварии. Пока таких случаев зафиксировано не было, но производитель взялся бесплатно устранить данную неполадку.Большая часть автомобилей ездит по территории США, но отзыв затронет также Канаду и Мексику.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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