27 июля 2017, 09:02
Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей
Американский автопроизводитель объявил масштабную отзывную кампанию. По словам представителей Ford, им удалось выявить дефект в системе ремней безопасности.
Ford F-150
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Большая часть автомобилей ездит по территории США, но отзыв затронет также Канаду и Мексику.
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