20 октября 2017, 09:14

Ford отзывает почти 300 седанов Mondeo в России

Компания Ford объявила о начале сервисной акции, затрагивающей 297 седанов Mondeo. Причиной отзыва стали выявленные дефекты в антиблокировочной системе тормозов.
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Отзывная кампания распространяется на данные модели, сошедшие с конвейера с января по сентябрь 2017 года и оснащенные автоматическим отключением электронного стояночного тормоза.. Специалисты выявили неполадку, которая заключается в неполном разъединении задних тормозов в начале движения. Данный дефект может привести к перегреву задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также эта неисправность снижает силу зажима, действующего на электронный стояночный тормоз.

На автомобилях, приглашенных в сервисные центры, будет перепрограммирован модуль антиблокировочной тормозной системы. Расходы на осуществление ремонта компания возьмет на себя. Владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о начале отзывной акции по телефону.

Напомним, что ранее появилась информация о масштабной сервисной кампании на территории Северной Америки. Ford объявила отзыв 1,3 млн пикапов Ford F-150 и Ford Super Duty, которые были выпущены с 2015 по 2017 год. Аналитики марки прогнозируют значительные расходы и ухудшение финансовых показателей за IV квартал текущего года.

Комплектации и технические характеристики

Ford Mondeo Titanium Plus 2.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин240
Объем двигателя1999
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
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Игорь
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Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
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Ford отзывает почти 300 седанов Mondeo в России
{{material_121420}}Отзывная кампания распространяется на данные модели, сошедшие с конвейера с января по сентябрь 2017 года и оснащенные автоматическим отключением электронного стояночного тормоза.. Специалисты выявили неполадку, которая заключается в неполном разъединении задних тормозов в начале движения. Данный дефект может привести к перегреву задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также эта неисправность снижает силу зажима, действующего на электронный стояночный тормоз.На автомобилях, приглашенных в сервисные центры, будет перепрограммирован модуль антиблокировочной тормозной системы. Расходы на осуществление ремонта компания возьмет на себя. Владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о начале отзывной акции по телефону.Напомним, что ранее появилась информация о масштабной сервисной кампании на территории Северной Америки. Ford объявила отзыв 1,3 млн пикапов Ford F-150 и Ford Super Duty, которые были выпущены с 2015 по 2017 год. Аналитики марки прогнозируют значительные расходы и ухудшение финансовых показателей за IV квартал текущего года.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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