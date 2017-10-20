Ford отзывает почти 300 седанов Mondeo в России
Компания Ford объявила о начале сервисной акции, затрагивающей 297 седанов Mondeo. Причиной отзыва стали выявленные дефекты в антиблокировочной системе тормозов.
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Автогигант Ford объявил о начале отзывной кампании своих пикапов на территории Северной Америки. В рамках ...Читать далее
На автомобилях, приглашенных в сервисные центры, будет перепрограммирован модуль антиблокировочной тормозной системы. Расходы на осуществление ремонта компания возьмет на себя. Владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о начале отзывной акции по телефону.
Напомним, что ранее появилась информация о масштабной сервисной кампании на территории Северной Америки. Ford объявила отзыв 1,3 млн пикапов Ford F-150 и Ford Super Duty, которые были выпущены с 2015 по 2017 год. Аналитики марки прогнозируют значительные расходы и ухудшение финансовых показателей за IV квартал текущего года.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Mondeo Titanium Plus 2.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|240
|Объем двигателя
|1999
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|11.6
|Загородный цикл
|6.0
|Смешанный цикл
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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