16 мая 2019, 09:51

Ford отзывает почти 300 тысяч автомобилей

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Ford объявил о начале в США отзывной кампании в отношении 272,5 тыс. автомобилей Ranger и Fusion (известных в России как Mondeo). Причина – неисправность автоматической коробки передач.
Ford отзывает почти 300 тысяч автомобилей
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Компания Ford объявила о масштабном отзыве, затрагивающем по меньшей мере 2 млн популярных в США пикапов F-150 ...
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Специалисты Ford выяснили, что проблема с тросиком селектора АКПП связана с особенностями конструкции. В процесс эксплуатации некоторые элементы преждевременно изнашиваются и тросик селектора провисает. В результате на приборной панели некорректно отображается, в каком именно положении зафиксирован рычаг «коробки». Неприятнее всего ситуации, когда владелец уверен, что перевел рычаг в положение «P» (Parking). На данный момент зафиксировано как минимум три случая повреждения автомобилей, которые начали самопроизвольно двигаться.

Отзывная кампания затрагивает в Северной Америке 2 500 автомобилей Ford Ranger 2019 модельного года и 270 000 экземпляров Ford Fusion/Mondeo, проданных в период с 2013 по 2016 год. В общей сложности 272,5 тыс. машин. Из них подавляющее большинство находятся на территории США (259,2 тыс. экз.), значительно меньше в Канаде (10,3 тыс. экз.) и Мексике (3,8 тыс. экз.). В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной акции и пригласят на бесплатный ремонт.

В августе 2018 года компания Ford отзывала в России 3 968 автомобилей в связи с дефектом сцепления. Тогда в сервис пригласили владельцев четырех моделей, оснащенных механической коробкой передач: Focus, C-Max, Mondeo, Kuga.

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Форум Ford Ranger
Цитата:| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший ...
Кисель
форд ренджер
Добрый день! Год владею ренджером 2005 года, пробег 200 тыс., не давно появилась проблема - автомобиль на горячую перестал ехать, не развивает мощность обороты под нагрузкой не превышают 1500, официалы проведя диагностику сказали что все нормально, развели руками. подскажите в чем может быть проблема ...
Yos74
Американские пикапы
Купил Chevrolet Silverado, мне нравится, и стилем и удобством, до этого были GMC Sanoma и Ford Ranger, не плохие пикапы, но все таки полноразмерный пикап типа F-150, Dodge RAM или Сильверадо все таки лучше...
Saf6
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Ford отзывает почти 300 тысяч автомобилей
{{material_124424}}Специалисты Ford выяснили, что проблема с тросиком селектора АКПП связана с особенностями конструкции. В процесс эксплуатации некоторые элементы преждевременно изнашиваются и тросик селектора провисает. В результате на приборной панели некорректно отображается, в каком именно положении зафиксирован рычаг «коробки». Неприятнее всего ситуации, когда владелец уверен, что перевел рычаг в положение «P» (Parking). На данный момент зафиксировано как минимум три случая повреждения автомобилей, которые начали самопроизвольно двигаться.Отзывная кампания затрагивает в Северной Америке 2 500 автомобилей Ford Ranger 2019 модельного года и 270 000 экземпляров Ford Fusion/Mondeo, проданных в период с 2013 по 2016 год. В общей сложности 272,5 тыс. машин. Из них подавляющее большинство находятся на территории США (259,2 тыс. экз.), значительно меньше в Канаде (10,3 тыс. экз.) и Мексике (3,8 тыс. экз.). В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной акции и пригласят на бесплатный ремонт.В августе 2018 года компания Ford отзывала в России 3 968 автомобилей в связи с дефектом сцепления. Тогда в сервис пригласили владельцев четырех моделей, оснащенных механической коробкой передач: Focus, C-Max, Mondeo, Kuga.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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