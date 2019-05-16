16 мая 2019, 09:51
Ford отзывает почти 300 тысяч автомобилей
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Ford объявил о начале в США отзывной кампании в отношении 272,5 тыс. автомобилей Ranger и Fusion (известных в России как Mondeo). Причина – неисправность автоматической коробки передач.
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Отзывная кампания затрагивает в Северной Америке 2 500 автомобилей Ford Ranger 2019 модельного года и 270 000 экземпляров Ford Fusion/Mondeo, проданных в период с 2013 по 2016 год. В общей сложности 272,5 тыс. машин. Из них подавляющее большинство находятся на территории США (259,2 тыс. экз.), значительно меньше в Канаде (10,3 тыс. экз.) и Мексике (3,8 тыс. экз.). В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной акции и пригласят на бесплатный ремонт.
В августе 2018 года компания Ford отзывала в России 3 968 автомобилей в связи с дефектом сцепления. Тогда в сервис пригласили владельцев четырех моделей, оснащенных механической коробкой передач: Focus, C-Max, Mondeo, Kuga.
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