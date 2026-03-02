Масштабный сбой у Ford стал причиной массового отзыва машин в США

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 18:08

Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.

Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.

В США стартовала одна из самых масштабных сервисных кампаний последних лет: компания Ford отзывает почти 4,4 миллиона автомобилей из-за серьезного сбоя в программном обеспечении. Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за масштабов — подобные проблемы могут возникнуть и у машин, ввезенных из Америки, а также у «отказников», задержавшихся на рынке.

Как сообщает Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), неисправность затрагивает работу задних фонарей и поворотников, а также может нарушить работу тормозной системы прицепа. Это не просто неудобство — в условиях плотного или плохого трафика такие автомобили становятся практически незаметными для других участников движения, а значит, возникает риск дорожно-транспортных происшествий.

Под отзыв попали ключевые модели Ford последних лет: популярные пикапы F-150, внедорожники Expedition, а также компактные пикапы Ranger и Maverick, выпущенные с 2021 по 2026 годы. Для многих владельцев это стало полной неожиданностью — эти машины считаются одними из самых надежных в своем классе, и теперь требуется срочное устранение неисправности.

Ford уже пообещал оперативно выпустить бесплатное обновление программного обеспечения, чтобы устранить опасный сбой. Владельцам рекомендуют не откладывать визит к дилеру: пока проблема не решена, эксплуатация автомобиля может быть связана с реальными рисками для жизни и здоровья.

Эксперты отмечают, что подобные массовые отзывы становятся все более частыми на фоне усложнения электронных систем в современных автомобилях. Даже небольшая ошибка в коде способна вывести из строя важные функции, а последствия могут оказаться непредсказуемыми. Важно помнить: своевременное обновление ПО — не прихоть, а вопрос безопасности.

Упомянутые модели: Ford F-150
Упомянутые марки: Ford
