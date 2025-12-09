Внедорожники Lincoln Navigator 2025 попали под отзыв из-за трещин в задних фонарях - что грозит владельцам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 20:15

Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.

Компания Ford объявила об отзыве ограниченной партии внедорожников Lincoln Navigator 2025 модельного года. Как сообщает NHTSA, причиной стала выявленная проблема с задней светодиодной панелью. В некоторых автомобилях обнаружены трещины на внешней поверхности или в месте сварного шва заднего светового блока.

Такие повреждения могут привести к проникновению влаги внутрь корпуса фонаря. В результате этого возможны перебои в работе задних габаритных огней, а также полная или частичная неработоспособность фонарей заднего хода. В отдельных случаях свет может начать мерцать или вовсе погаснуть, что создает риск для безопасности движения.

По информации NHTSA, дефект затрагивает ограниченное количество автомобилей, выпущенных в 2025 году. В компании отмечают, что проблема связана с производственным браком, который проявился на этапе сборки задней оптики. Влага, попадая внутрь, может вызвать коррозию контактов и сбои в электрике, что особенно опасно в условиях плохой видимости или при движении задним ходом.

Владельцам рекомендовано внимательно следить за состоянием задних фонарей и при первых признаках неисправности обращаться к официальным дилерам. Ford уже начал рассылку уведомлений клиентам, попавшим под отзыв. В рамках сервисной кампании специалисты проведут бесплатную диагностику и при необходимости заменят дефектные элементы на новые, лишенные производственного брака.

Отзывная кампания затрагивает только определенные экземпляры Lincoln Navigator 2025 года выпуска. Остальные автомобили, по заверениям производителя, не подвержены риску. В Ford подчеркивают, что безопасность клиентов остается приоритетом, и все работы по устранению дефекта будут выполнены максимально оперативно.

Пока неизвестно, были ли зафиксированы реальные случаи аварий или инцидентов, связанных с данной неисправностью. Тем не менее, компания решила не дожидаться жалоб и провести превентивные меры. Владельцам рекомендуется не откладывать визит в сервисный центр, чтобы избежать возможных проблем на дороге.

Упомянутые модели: Lincoln Navigator
Упомянутые марки: Ford, Lincoln
