Ford придумал «умный» бампер: он меняет жёсткость в зависимости от силы удара - разбираем революционную технологию

Ford патентует новый адаптивный бампер: как изменится защита авто и пешеходов

Американский автогигант удивил рынки свежим патентом: теперь бампер может менять жесткость в зависимости от силы удара. Почему это важно для безопасности и как новая технология может повлиять на стоимость ремонта - объясняем, что изменится для обычных водителей. Мало кто знает, что такие решения уже обсуждаются экспертами.

Американский автогигант удивил рынки свежим патентом: теперь бампер может менять жесткость в зависимости от силы удара. Почему это важно для безопасности и как новая технология может повлиять на стоимость ремонта - объясняем, что изменится для обычных водителей. Мало кто знает, что такие решения уже обсуждаются экспертами.

Российских автомобилистов ждет важное новшество: Ford официально запатентовал уникальный адаптивный бампер, который способен менять свои свойства в зависимости от силы удара. Это решение может серьезно повлиять на безопасность на дорогах и снизить расходы на ремонт после мелких аварий. В условиях, когда стоимость деталей и страховых выплат постоянно растет, подобные технологии становятся особенно актуальными.

Как сообщает Autoblog, суть изобретения Ford заключается в использовании так называемой нелинейной пружины. В патенте (N 20260131749) описан механизм, при котором бампер становится жестче по мере увеличения силы удара. Внешний слой выполнен из более мягких материалов, а ближе к кузову - из более прочных. Такая конструкция позволяет эффективно гасить слабые удары, защищая не только автомобиль, но и пешеходов, а при серьезных столкновениях - сохранять целостность важных узлов машины.

В отличие от привычных бамперов, где используются пенопласт, металлические балки и стандартные кронштейны, Ford внедряет между бампером и рамой специальные пружинные элементы. На патентных схемах показаны разные варианты: изогнутые металлические пружины, стержни, кронштейны и даже винтовые пружины. Эти детали сначала легко деформируются, а затем начинают сопротивляться сильнее, что позволяет адаптировать реакцию бампера под конкретную ситуацию на дороге.

Особое внимание в патенте уделено безопасности пешеходов. Ford отмечает, что мягкая внешняя часть бампера способна снизить риск травм при наезде на ноги человека, особенно в городских условиях. При этом внутренняя жесткая структура защищает дорогостоящие детали автомобиля от повреждений при более серьезных авариях. Такой подход может стать новым стандартом для систем пассивной безопасности, учитывая ужесточение требований к краш-тестам и постоянное развитие правил дорожного движения.

Интересно, что похожие инновации уже обсуждаются экспертами в других сегментах рынка. Например, в недавнем материале о самых выносливых кроссоверах и внедорожниках рассматривались технологии, которые помогают автомобилям выдерживать большие пробеги без серьезных поломок. Это подтверждает общий тренд: производители все чаще делают ставку на долговечность и адаптивность конструкций.

Стоит отметить, что патент Ford - это пока только заявка, и нет гарантий, что технология появится на серийных моделях в ближайшие годы. Однако сам факт активной работы в этом направлении говорит о том, что автогиганты готовятся к новым вызовам рынка и ужесточению стандартов безопасности. Для российских водителей это может означать не только повышение уровня защиты, но и потенциальное снижение затрат на обслуживание и ремонт.