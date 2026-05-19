Ford придумал «умный» бампер: он меняет жёсткость в зависимости от силы удара - разбираем революционную технологию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 16:58

Ford патентует новый адаптивный бампер: как изменится защита авто и пешеходов

Ford патентует новый адаптивный бампер: как изменится защита авто и пешеходов

Ford придумал «умный» бампер: он меняет жёсткость в зависимости от силы удара - разбираем революционную технологию

Ford патентует новый адаптивный бампер: как изменится защита авто и пешеходов

Американский автогигант удивил рынки свежим патентом: теперь бампер может менять жесткость в зависимости от силы удара. Почему это важно для безопасности и как новая технология может повлиять на стоимость ремонта - объясняем, что изменится для обычных водителей. Мало кто знает, что такие решения уже обсуждаются экспертами.

Американский автогигант удивил рынки свежим патентом: теперь бампер может менять жесткость в зависимости от силы удара. Почему это важно для безопасности и как новая технология может повлиять на стоимость ремонта - объясняем, что изменится для обычных водителей. Мало кто знает, что такие решения уже обсуждаются экспертами.

Российских автомобилистов ждет важное новшество: Ford официально запатентовал уникальный адаптивный бампер, который способен менять свои свойства в зависимости от силы удара. Это решение может серьезно повлиять на безопасность на дорогах и снизить расходы на ремонт после мелких аварий. В условиях, когда стоимость деталей и страховых выплат постоянно растет, подобные технологии становятся особенно актуальными.

Как сообщает Autoblog, суть изобретения Ford заключается в использовании так называемой нелинейной пружины. В патенте (N 20260131749) описан механизм, при котором бампер становится жестче по мере увеличения силы удара. Внешний слой выполнен из более мягких материалов, а ближе к кузову - из более прочных. Такая конструкция позволяет эффективно гасить слабые удары, защищая не только автомобиль, но и пешеходов, а при серьезных столкновениях - сохранять целостность важных узлов машины.

В отличие от привычных бамперов, где используются пенопласт, металлические балки и стандартные кронштейны, Ford внедряет между бампером и рамой специальные пружинные элементы. На патентных схемах показаны разные варианты: изогнутые металлические пружины, стержни, кронштейны и даже винтовые пружины. Эти детали сначала легко деформируются, а затем начинают сопротивляться сильнее, что позволяет адаптировать реакцию бампера под конкретную ситуацию на дороге.

Особое внимание в патенте уделено безопасности пешеходов. Ford отмечает, что мягкая внешняя часть бампера способна снизить риск травм при наезде на ноги человека, особенно в городских условиях. При этом внутренняя жесткая структура защищает дорогостоящие детали автомобиля от повреждений при более серьезных авариях. Такой подход может стать новым стандартом для систем пассивной безопасности, учитывая ужесточение требований к краш-тестам и постоянное развитие правил дорожного движения.

Интересно, что похожие инновации уже обсуждаются экспертами в других сегментах рынка. Например, в недавнем материале о самых выносливых кроссоверах и внедорожниках рассматривались технологии, которые помогают автомобилям выдерживать большие пробеги без серьезных поломок. Это подтверждает общий тренд: производители все чаще делают ставку на долговечность и адаптивность конструкций.

Стоит отметить, что патент Ford - это пока только заявка, и нет гарантий, что технология появится на серийных моделях в ближайшие годы. Однако сам факт активной работы в этом направлении говорит о том, что автогиганты готовятся к новым вызовам рынка и ужесточению стандартов безопасности. Для российских водителей это может означать не только повышение уровня защиты, но и потенциальное снижение затрат на обслуживание и ремонт.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Смоленск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться