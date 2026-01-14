Мустанг возвращается? Неожиданный шаг Ford — что за этим стоит

Ford подал новые заявки на товарные знаки в России впервые за 13 лет

Ford вновь проявил активность на российском рынке. Компания зарегистрировала новые товарные знаки. Это первый подобный шаг за долгие годы. Причины такого решения пока не раскрываются. Интрига сохраняется.

Американский автогигант Ford неожиданно подал сразу три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Среди них - узнаваемый овальный логотип, эмблема с мустангом и бренд Motorcraft, под которым выпускаются фирменные автозапчасти. Эти действия стали первым обновлением товарных знаков компании в стране с 2013 года.

Заявки поступили в Роспатент 6 января 2025 года и охватывают широкий спектр направлений: от автомобилей и комплектующих до сервисных, транспортных и даже финансовых услуг. По информации ТАСС, Ford также зарегистрировал словесные обозначения «Форд» и Ford в конце 2025 года. Это выглядит как попытка сохранить юридическую защиту своих ключевых брендов на территории России.

Напомним, что в 2022 году Ford полностью свернул свою деятельность в России, а заводы и дилерские центры прекратили работу. С тех пор компания не предпринимала никаких шагов по обновлению или продлению товарных знаков. Новые заявки стали неожиданностью для рынка, ведь официальных заявлений о возвращении бренда не поступало.

Интересно, что подобную стратегию сейчас использует и Toyota, которая также активно продлевает свои товарные знаки в России. Это может говорить о желании автопроизводителей сохранить за собой права на бренды, несмотря на отсутствие прямых планов по возобновлению продаж или производства.

Фото: Ford

С юридической точки зрения, регистрация товарных знаков - стандартная практика для крупных компаний, желающих защитить свои интересы на потенциально важном рынке. Однако в условиях санкций и ограничений, подобные шаги вызывают особое внимание и порождают множество слухов о возможном возвращении западных брендов.

Пока что действия Ford выглядят скорее как превентивная мера, чем как подготовка к масштабному возвращению. Тем не менее, сам факт появления новых заявок спустя 13 лет не может не интриговать. Российские автолюбители и эксперты внимательно следят за развитием ситуации, ведь рынок новых автомобилей в стране переживает непростые времена, а возвращение крупных игроков могло бы серьезно изменить расстановку сил.

Впрочем, пока рано делать выводы о дальнейших планах Ford. Компания не комментирует свои действия, а поданные заявки лишь фиксируют намерение сохранить контроль над брендом. Остается только наблюдать за развитием событий и гадать, станет ли этот шаг началом новой главы для Ford в России или останется формальностью на бумаге.