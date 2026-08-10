Mustang Mach 4 представили официально: четырёхдверный спортседан от Ford с мотором V8 и ценой от 40 000 $

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 13:48

Ford показал дилерам прототип четырехдверного Mustang Mach 4 в Лас-Вегасе

Ford показал дилерам прототип четырехдверного Mustang Mach 4 в Лас-Вегасе

Mustang Mach 4 представили официально: четырёхдверный спортседан от Ford с мотором V8 и ценой от 40 000 $

Ford показал дилерам прототип четырехдверного Mustang Mach 4 в Лас-Вегасе

На закрытой встрече в Лас-Вегасе дилерам впервые представили прототип Ford Mach 4 - четырехдверного спортседана, который сравнили с Porsche Panamera. Модель обещает просторный салон, мощные моторы и цену менее 40 000 долларов. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

На закрытой встрече в Лас-Вегасе дилерам впервые представили прототип Ford Mach 4 - четырехдверного спортседана, который сравнили с Porsche Panamera. Модель обещает просторный салон, мощные моторы и цену менее 40 000 долларов. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о появлении четырехдверного Mustang Mach 4 может стать настоящим сигналом: глобальные автогиганты продолжают искать новые формы даже для культовых моделей. Это не просто очередная премьера – речь идет о том, что Ford намерен занять нишу, где до сих пор доминируют европейские гран-туризмо и спортивные седаны.

Как сообщает «Российская газета», на закрытом мероприятии в Лас-Вегасе дилерам впервые представили реальный прототип нового спортседана Ford. Модель, получившая имя Mach 4, по своим размерам и пропорциям сразу вызвала сравнения с Porsche Panamera. По словам участников встречи, новинка выглядит как полноценный спортседан, а не просто удлиненное купе. Внешность сохраняет узнаваемые черты Мустанга: длинный капот, стремительный силуэт крыши и характерную заднюю часть.

Особое внимание уделили второму ряду сидений. По заверению представителей Ford, места для ног задних пассажиров будет даже больше, чем у Panamera. Это может стать весомым аргументом для семейных покупателей, которые не готовы жертвовать комфортом ради драйверского характера автомобиля. Внутри обещают простор и удобство, редко встречающиеся в этом сегменте.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. По предварительным данным, в основе Mach 4 лежит удлиненная версия платформы S650, на которой построено купе Mustang. Линейка моторов, скорее всего, будет включать турбированный 2,3-литровый EcoBoost и атмосферный 5-литровый Coyote V8. Для поклонников классики предусмотрена возможность заказать версию с механической коробкой передач — редкость для современных спортивных седанов. Ford обещает разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а стартовая цена, по слухам, не превысит 40 000 долларов.

Эксперты отмечают, что появление такой модели может изменить расстановку сил на рынке: сочетание драйверского характера, практичности и доступной цены способно привлечь новую аудиторию. Судя по реакции дилеров, интерес к новинке уже высок. Официальная дата дебюта пока не объявлена, но запуск производства намечен на конец 2028 года, а продажи могут начаться в 2029-м.

Платформа S650 — это современная архитектура, на которой построен актуальный Mustang. Она отличается высокой жесткостью кузова и возможностью установки мощных силовых агрегатов. Важно, что Ford не стал идти по пути электрификации этой версии, сделав ставку на классические бензиновые моторы. Это решение, вероятно, связано с сохранением имиджа и ориентацией на энтузиастов, которые ценят традиционный подход к спортивным автомобилям.

Таким образом, Ford Mach 4 выглядит как попытка предложить рынку нечто новое: спортседан с узнаваемым стилем, просторным салоном и мощными моторами. Для российского рынка это может оказаться интересным событием, ведь даже самые консервативные бренды сегодня готовы экспериментировать, чтобы удержать внимание покупателей и соответствовать современным требованиям.

Упомянутые модели: Ford Mustang Mach-E
Упомянутые марки: Ford, Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Порше

Похожие материалы Форд, Порше

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Астрахань Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться