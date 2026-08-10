Mustang Mach 4 представили официально: четырёхдверный спортседан от Ford с мотором V8 и ценой от 40 000 $

Ford показал дилерам прототип четырехдверного Mustang Mach 4 в Лас-Вегасе

На закрытой встрече в Лас-Вегасе дилерам впервые представили прототип Ford Mach 4 - четырехдверного спортседана, который сравнили с Porsche Panamera. Модель обещает просторный салон, мощные моторы и цену менее 40 000 долларов. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

На закрытой встрече в Лас-Вегасе дилерам впервые представили прототип Ford Mach 4 - четырехдверного спортседана, который сравнили с Porsche Panamera. Модель обещает просторный салон, мощные моторы и цену менее 40 000 долларов. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о появлении четырехдверного Mustang Mach 4 может стать настоящим сигналом: глобальные автогиганты продолжают искать новые формы даже для культовых моделей. Это не просто очередная премьера – речь идет о том, что Ford намерен занять нишу, где до сих пор доминируют европейские гран-туризмо и спортивные седаны.

Как сообщает «Российская газета», на закрытом мероприятии в Лас-Вегасе дилерам впервые представили реальный прототип нового спортседана Ford. Модель, получившая имя Mach 4, по своим размерам и пропорциям сразу вызвала сравнения с Porsche Panamera. По словам участников встречи, новинка выглядит как полноценный спортседан, а не просто удлиненное купе. Внешность сохраняет узнаваемые черты Мустанга: длинный капот, стремительный силуэт крыши и характерную заднюю часть.

Особое внимание уделили второму ряду сидений. По заверению представителей Ford, места для ног задних пассажиров будет даже больше, чем у Panamera. Это может стать весомым аргументом для семейных покупателей, которые не готовы жертвовать комфортом ради драйверского характера автомобиля. Внутри обещают простор и удобство, редко встречающиеся в этом сегменте.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. По предварительным данным, в основе Mach 4 лежит удлиненная версия платформы S650, на которой построено купе Mustang. Линейка моторов, скорее всего, будет включать турбированный 2,3-литровый EcoBoost и атмосферный 5-литровый Coyote V8. Для поклонников классики предусмотрена возможность заказать версию с механической коробкой передач — редкость для современных спортивных седанов. Ford обещает разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а стартовая цена, по слухам, не превысит 40 000 долларов.

Эксперты отмечают, что появление такой модели может изменить расстановку сил на рынке: сочетание драйверского характера, практичности и доступной цены способно привлечь новую аудиторию. Судя по реакции дилеров, интерес к новинке уже высок. Официальная дата дебюта пока не объявлена, но запуск производства намечен на конец 2028 года, а продажи могут начаться в 2029-м.

Платформа S650 — это современная архитектура, на которой построен актуальный Mustang. Она отличается высокой жесткостью кузова и возможностью установки мощных силовых агрегатов. Важно, что Ford не стал идти по пути электрификации этой версии, сделав ставку на классические бензиновые моторы. Это решение, вероятно, связано с сохранением имиджа и ориентацией на энтузиастов, которые ценят традиционный подход к спортивным автомобилям.

Таким образом, Ford Mach 4 выглядит как попытка предложить рынку нечто новое: спортседан с узнаваемым стилем, просторным салоном и мощными моторами. Для российского рынка это может оказаться интересным событием, ведь даже самые консервативные бренды сегодня готовы экспериментировать, чтобы удержать внимание покупателей и соответствовать современным требованиям.