25 декабря 2017, 13:04

Ford показал Focus в «камуфляже»

Инженеры Ford испытывают в действии прототип хэтчбека Focus следующего поколения. Официальные фотографии с тестов новинки производитель опубликовал в Интернете.
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  Ford показал Focus в «камуфляже» Ford Ford показал Focus в «камуфляже» Ford Ford показал Focus в «камуфляже» Ford Ford показал Focus в «камуфляже»
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фото
  
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
На них «Фокус» запечатлен в «камуфляже», поэтому сказать что-то определенное о внешности модели пока не представляется возможным. Зато известно, что хэтчбек по сравнению с предшественником станет легче на 50 кг, а размер колесной базы автомобиля увеличится примерно на 50 мм. Этого разработчикам удастся достичь за счет применения новой колесной базы.

По умолчанию машина будет приводиться в движение 3-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 1 литр мощностью 100 л. с. В более дорогих исполнениях мотор сможет выдавать 125 и 140 «лошадей».

Наконец, модель получит 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели, выдающие до 280 сил. Самый мощный вариант предусмотрят для «горячей» версии под индексом ST. Премьера нового Focus должна состояться на автосалоне в Женеве в марте этого года.
Новинки и концепт кары Форд

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Ford показал Focus в «камуфляже»
{{model_421}} На них «Фокус» запечатлен в «камуфляже», поэтому сказать что-то определенное о внешности модели пока не представляется возможным. Зато известно, что хэтчбек по сравнению с предшественником станет легче на 50 кг, а размер колесной базы автомобиля увеличится примерно на 50 мм. Этого разработчикам удастся достичь за счет применения новой колесной базы.По умолчанию машина будет приводиться в движение 3-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 1 литр мощностью 100 л. с. В более дорогих исполнениях мотор сможет выдавать 125 и 140 «лошадей».Наконец, модель получит 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели, выдающие до 280 сил. Самый мощный вариант предусмотрят для «горячей» версии под индексом ST. Премьера нового Focus должна состояться на автосалоне в Женеве в марте этого года.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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