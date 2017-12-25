25 декабря 2017, 13:04
Ford показал Focus в «камуфляже»
Инженеры Ford испытывают в действии прототип хэтчбека Focus следующего поколения. Официальные фотографии с тестов новинки производитель опубликовал в Интернете.
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
По умолчанию машина будет приводиться в движение 3-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 1 литр мощностью 100 л. с. В более дорогих исполнениях мотор сможет выдавать 125 и 140 «лошадей».
Наконец, модель получит 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели, выдающие до 280 сил. Самый мощный вариант предусмотрят для «горячей» версии под индексом ST. Премьера нового Focus должна состояться на автосалоне в Женеве в марте этого года.
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