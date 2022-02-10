Ford показал свой самый экстремальный внедорожник
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Новый сверхпрочный модульный передний бампер поставляется в комплекте с лебедкой и 30-метровым синтетическим тросом на случай, если судьба забросит внедорожник в непролазные дебри. Также в комплектацию входит стальная защита днища, съемные панели крыши и рейлинги. В салоне появилась виниловая обивка сидений и прорезиненные коврики.
Инженеры переместили ключевые агрегаты, такие как раздаточная коробка и вентиляционные отверстия трансмиссии, чтобы улучшить проходимость. Bronco Everglades может преодолеть брод глубиной 925 мм, что на 76 мм больше по сравнению с возможностями стандартного внедорожника. Шноркель улучшает приток воздуха к двигателю в экстремальных условиях, таких как паводок, снег или песок.
Под капотом трудится прежний 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с мощностью 303 л.с. (440 Нм) в паре с 10-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Продажи в США стартуют в летом. Но цены уже известны – минимум 54,5 тысячи долларов или порядка 4 млн рублей в пересчете по курсу.
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