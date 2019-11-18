18 ноября 2019, 13:11
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
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Фото: Ford
Компания Ford вступила в электрическую эру. На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе она представила первый электрокар. Кроссовер Mustang Mach-E оказался дешевле Tesla Model Y и динамичнее Porsche Macan Turbo.
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
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Дизайн интерьера выдержан в лаконичном стиле, в котором доминируют 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и огромный 15,5-дюймовый вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы. В качестве опций будет доступна премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с 10 динамиками и панорамная стеклянная крыша.
Покупателям предложат пять модификаций. Базовая версия Select будет стоить от 43,9 тыс. долларов или на 3 тысячи дешевле самого доступного кроссовера Tesla Model Y. Такой Mach-E оснастят блоком аккумуляторных батарей емкостью 75,5 кВт-ч и мотором мощностью 259 л.с. Величина пикового крутящего момента зависит от типа привода. У заднеприводной версии двигатель выдает 414 Нм, а у полноприводной 565 Нм. Соответственно в первом случае на разгон с места до 60 миль/час (96 км/ч) кроссовер тратит около 6 секунд, а запас хода составляет в 370 километров, во втором – 5,5 секунды и 338 километров.
Следующая версия Mach-E Premium по цене от 50 600 долларов предложат с задним и полным приводом, а также со стандартной и более емкой батареей на 98,8 кВт-ч. Как и в первом случае для заднего привода мощность силовой установки меньше, чем для версии с полным – 286 л.с. (414 Нм) и 338 л.с. (565 Нм). До 60 миль/час кроссовер разгоняется за 6,5 секунды и 5,5 секунды, соответственно, а дальность хода составляет 483 и 435 километров.
На вершине гаммы расположится Mustang Mach-E GT стоимостью 60 500 долларов. Мощность силовой установки составляет 465 сил (830 Нм), а емкость аккумуляторов – 98,8 кВт-ч. Привод – исключительно полный. Без подзарядки такой Mach-E сможет проехать до 378 километров. Разгон с места до 60 км/ч займет не более 3,5 секунды. Но первым на рынок выйдет версия First Edition (59 900 долларов): полный привод, 338 сил, 565 Нм, 435 километров без подзарядки. Ford уже принимает предварительные заказы. Первые поставки ожидаются не ранее конца 2020 года.
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