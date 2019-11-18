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18 ноября 2019, 13:11

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

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Фото: Ford
Компания Ford вступила в электрическую эру. На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе она представила первый электрокар. Кроссовер Mustang Mach-E оказался дешевле Tesla Model Y и динамичнее Porsche Macan Turbo.
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E

Фото: Ford

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach E
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Электрический кроссовер Mustang Mach-E получил оригинальный динамичный дизайн, в котором прослеживаются черты классических «Мустангов»: поджарый силуэт, рельефный капот и фирменная оптика. Габариты новинки: длина – 4 724 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 600 мм, колесная база – 2 971 мм. Дорожный просвет равен 145 мм, у «заряженной» GT-версии – 135 мм. Объем багажника – 821 литр в стандарте и 1 688 литров при сложенных задних сидениях. Под капотом находится дополнительный отсек для хранения на 136 литров.

Дизайн интерьера выдержан в лаконичном стиле, в котором доминируют 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и огромный 15,5-дюймовый вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы. В качестве опций будет доступна премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с 10 динамиками и панорамная стеклянная крыша.

Покупателям предложат пять модификаций. Базовая версия Select будет стоить от 43,9 тыс. долларов или на 3 тысячи дешевле самого доступного кроссовера Tesla Model Y. Такой Mach-E оснастят блоком аккумуляторных батарей емкостью 75,5 кВт-ч и мотором мощностью 259 л.с. Величина пикового крутящего момента зависит от типа привода. У заднеприводной версии двигатель выдает 414 Нм, а у полноприводной 565 Нм. Соответственно в первом случае на разгон с места до 60 миль/час (96 км/ч) кроссовер тратит около 6 секунд, а запас хода составляет в 370 километров, во втором – 5,5 секунды и 338 километров.

Следующая версия Mach-E Premium по цене от 50 600 долларов предложат с задним и полным приводом, а также со стандартной и более емкой батареей на 98,8 кВт-ч. Как и в первом случае для заднего привода мощность силовой установки меньше, чем для версии с полным – 286 л.с. (414 Нм) и 338 л.с. (565 Нм). До 60 миль/час кроссовер разгоняется за 6,5 секунды и 5,5 секунды, соответственно, а дальность хода составляет 483 и 435 километров.

На вершине гаммы расположится Mustang Mach-E GT стоимостью 60 500 долларов. Мощность силовой установки составляет 465 сил (830 Нм), а емкость аккумуляторов – 98,8 кВт-ч. Привод – исключительно полный. Без подзарядки такой Mach-E сможет проехать до 378 километров. Разгон с места до 60 км/ч займет не более 3,5 секунды. Но первым на рынок выйдет версия First Edition (59 900 долларов): полный привод, 338 сил, 565 Нм, 435 километров без подзарядки. Ford уже принимает предварительные заказы. Первые поставки ожидаются не ранее конца 2020 года.

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Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
{{material_127251}}Электрический кроссовер Mustang Mach-E получил оригинальный динамичный дизайн, в котором прослеживаются черты классических «Мустангов»: поджарый силуэт, рельефный капот и фирменная оптика. Габариты новинки: длина – 4 724 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 600 мм, колесная база – 2 971 мм. Дорожный просвет равен 145 мм, у «заряженной» GT-версии – 135 мм. Объем багажника – 821 литр в стандарте и 1 688 литров при сложенных задних сидениях. Под капотом находится дополнительный отсек для хранения на 136 литров.Дизайн интерьера выдержан в лаконичном стиле, в котором доминируют 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и огромный 15,5-дюймовый вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы. В качестве опций будет доступна премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с 10 динамиками и панорамная стеклянная крыша.Покупателям предложат пять модификаций. Базовая версия Select будет стоить от 43,9 тыс. долларов или на 3 тысячи дешевле самого доступного кроссовера Tesla Model Y. Такой Mach-E оснастят блоком аккумуляторных батарей емкостью 75,5 кВт-ч и мотором мощностью 259 л.с. Величина пикового крутящего момента зависит от типа привода. У заднеприводной версии двигатель выдает 414 Нм, а у полноприводной 565 Нм. Соответственно в первом случае на разгон с места до 60 миль/час (96 км/ч) кроссовер тратит около 6 секунд, а запас хода составляет в 370 километров, во втором – 5,5 секунды и 338 километров.Следующая версия Mach-E Premium по цене от 50 600 долларов предложат с задним и полным приводом, а также со стандартной и более емкой батареей на 98,8 кВт-ч. Как и в первом случае для заднего привода мощность силовой установки меньше, чем для версии с полным – 286 л.с. (414 Нм) и 338 л.с. (565 Нм). До 60 миль/час кроссовер разгоняется за 6,5 секунды и 5,5 секунды, соответственно, а дальность хода составляет 483 и 435 километров.На вершине гаммы расположится Mustang Mach-E GT стоимостью 60 500 долларов. Мощность силовой установки составляет 465 сил (830 Нм), а емкость аккумуляторов – 98,8 кВт-ч. Привод – исключительно полный. Без подзарядки такой Mach-E сможет проехать до 378 километров. Разгон с места до 60 км/ч займет не более 3,5 секунды. Но первым на рынок выйдет версия First Edition (59 900 долларов): полный привод, 338 сил, 565 Нм, 435 километров без подзарядки. Ford уже принимает предварительные заказы. Первые поставки ожидаются не ранее конца 2020 года.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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