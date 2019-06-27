27 июня 2019, 18:40

Ford представил кроссовер Puma

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Стали известны подробности о новом компактном кроссовере Ford Puma в спортивной версии ST-Line. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок до конца текущего года и будет соперничать за народную любовь с Volkswagen T-Roc.
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma
Ford представил кроссовер Puma

В основе модели лежит платформа хэтчбека Ford Fiesta нового поколения. Puma имеет рекордный для своего класса багажник объемом 456 литров. В список оснащения входят цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 3, сиденья с функцией массажа и аудиосистема с десятью динамиками. Также кроссовер может похвастать наличием активного круиз-контроля, камерой заднего вида, системой экстренного торможения, помощи при парковке, функцией обнаружения пешеходов и системой удержания в полосе движения.

Теперь о «начинке»: трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost объемом один литр действует в паре со стартер-генератором на ременном приводе. Он может накапливать электроэнергию, получаемую при торможении или движении накатом. Система подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть на основе литийионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 125 и 155 л. с.


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Отзывы по теме
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Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
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Ford представил кроссовер Puma
В основе модели лежит платформа хэтчбека Ford Fiesta нового поколения. Puma имеет рекордный для своего класса багажник объемом 456 литров. В список оснащения входят цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 3, сиденья с функцией массажа и аудиосистема с десятью динамиками. Также кроссовер может похвастать наличием активного круиз-контроля, камерой заднего вида, системой экстренного торможения, помощи при парковке, функцией обнаружения пешеходов и системой удержания в полосе движения.Теперь о «начинке»: трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost объемом один литр действует в паре со стартер-генератором на ременном приводе. Он может накапливать электроэнергию, получаемую при торможении или движении накатом. Система подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть на основе литийионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 125 и 155 л. с.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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