Ford представил кроссовер Puma
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В основе модели лежит платформа хэтчбека Ford Fiesta нового поколения. Puma имеет рекордный для своего класса багажник объемом 456 литров. В список оснащения входят цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 3, сиденья с функцией массажа и аудиосистема с десятью динамиками. Также кроссовер может похвастать наличием активного круиз-контроля, камерой заднего вида, системой экстренного торможения, помощи при парковке, функцией обнаружения пешеходов и системой удержания в полосе движения.
Теперь о «начинке»: трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost объемом один литр действует в паре со стартер-генератором на ременном приводе. Он может накапливать электроэнергию, получаемую при торможении или движении накатом. Система подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть на основе литийионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 125 и 155 л. с.
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