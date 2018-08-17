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17 августа 2018, 09:01

Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet

На крупнейшем однодневном автошоу Woodward Dream Cruise в Мичигане компания Ford показала новый спорткар Mustang Cobra Jet, построенный специально по случаю 50-летнего юбилея модели.
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  Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet Ford Mustang Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet Ford Mustang Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet Ford Mustang Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet Ford Mustang Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet
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По словам представителей подразделения Ford Performance, Cobra Jet не только станет  быстрейшим «Мустангом», но и готов оставить далеко позади 840-сильный Dodge Challenger Demon. Дистанцию в четверть мили (402 метра) Cobra Jet преодолевает за 8 секунд, разгоняясь на выходе до 241 км/ч. «Демон» тратит на это упражнение 9,65 секунды.

Юбилейные «Кобры» выпустят ограниченным тиражом – всего 68 экземпляров. Они будут доступны только в двух вариантах цвета: белом Oxford White и красном Race Red. При желании покупатели могут дополнить образ особой графикой, посвященной 50-летнему юбилею. Цена уникального спорткара начинается от 130 000 долларов.

Под капотом Mustang Cobra Jet расположился высокофорсированный двигатель V8 объемом 5,2 литра. Его динамические характеристики не сообщаются, но цифры на дрэговой дистанции говорят сами за себя. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования. Его место на гоночном треке. Для этого у него есть все необходимое, включая каркас безопасности, сертифицированные FIA сиденья и парашют.
Новинки и концепт кары Форд Мустанг
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Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet
{{material_120329}}По словам представителей подразделения Ford Performance, Cobra Jet не только станет  быстрейшим «Мустангом», но и готов оставить далеко позади 840-сильный Dodge Challenger Demon. Дистанцию в четверть мили (402 метра) Cobra Jet преодолевает за 8 секунд, разгоняясь на выходе до 241 км/ч. «Демон» тратит на это упражнение 9,65 секунды.Юбилейные «Кобры» выпустят ограниченным тиражом – всего 68 экземпляров. Они будут доступны только в двух вариантах цвета: белом Oxford White и красном Race Red. При желании покупатели могут дополнить образ особой графикой, посвященной 50-летнему юбилею. Цена уникального спорткара начинается от 130 000 долларов.Под капотом Mustang Cobra Jet расположился высокофорсированный двигатель V8 объемом 5,2 литра. Его динамические характеристики не сообщаются, но цифры на дрэговой дистанции говорят сами за себя. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования. Его место на гоночном треке. Для этого у него есть все необходимое, включая каркас безопасности, сертифицированные FIA сиденья и парашют.
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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