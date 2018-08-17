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17 августа 2018, 09:01
Ford представил мощный дрэговый Mustang Cobra Jet
На крупнейшем однодневном автошоу Woodward Dream Cruise в Мичигане компания Ford показала новый спорткар Mustang Cobra Jet, построенный специально по случаю 50-летнего юбилея модели.
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Юбилейные «Кобры» выпустят ограниченным тиражом – всего 68 экземпляров. Они будут доступны только в двух вариантах цвета: белом Oxford White и красном Race Red. При желании покупатели могут дополнить образ особой графикой, посвященной 50-летнему юбилею. Цена уникального спорткара начинается от 130 000 долларов.
Под капотом Mustang Cobra Jet расположился высокофорсированный двигатель V8 объемом 5,2 литра. Его динамические характеристики не сообщаются, но цифры на дрэговой дистанции говорят сами за себя. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования. Его место на гоночном треке. Для этого у него есть все необходимое, включая каркас безопасности, сертифицированные FIA сиденья и парашют.
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Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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