21 июля 2017, 18:34
Ford представил мощный пикап для полиции
Автомобили Ford широко представлены в автопарке силовых структур Америки. Сейчас автопроизводитель презентовал новый мощный пикап F-150 Police Responder, разработанный специально для изнурительных погонь за преступниками.
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Хоть максимальная скорость равна 160 км/ч, создатели сделали акцент не на динамических показателях, а на выносливости автомобиля. F-150 Police Responder был доработан специально для участия в длительных погонях. С этой целью инженеры изменили систему охлаждения, установили более эффективные тормозные механизмы со спортивными колодками, сделали мощную защиту под кузовом.
Салонное оборудование позволяет подключать полицейскую электронику - ноутбуки с постоянным доступом к базам и радиосвязь. Интерьер выполнен с применением прочной кожи и винила, который легко моется.
Модель разработана при участии 26 специалистов из полиции США и Канады.{{vote_102}
Комплектации и технические характеристики
|Ford F-150 6.2 AT
|Год выпуска, с
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|пикап Raptor
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|411 / 302 при 5500
|Объем двигателя
|6210
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|21.4
|Загородный цикл
|14.7
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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супер конечно слов иет.
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