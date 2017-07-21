21 июля 2017, 18:34

Ford представил мощный пикап для полиции

Автомобили Ford широко представлены в автопарке силовых структур Америки. Сейчас автопроизводитель презентовал новый мощный пикап F-150 Police Responder, разработанный специально для изнурительных погонь за преступниками.
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Полицейский пикап оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, силовая отдача которого составляет 375 л.с. За переключение скоростей отвечает 10-диапазонная автоматическая коробка. В качестве основы взята четырехдверная модификация F-150 Super Crew с грузовой платформой.

Хоть максимальная скорость равна 160 км/ч, создатели сделали акцент не на динамических показателях, а на выносливости автомобиля. F-150 Police Responder был доработан специально для участия в длительных погонях. С этой целью инженеры изменили систему охлаждения, установили более эффективные тормозные механизмы со спортивными колодками, сделали мощную защиту под кузовом.

Салонное оборудование позволяет подключать полицейскую электронику - ноутбуки с постоянным доступом к базам и радиосвязь. Интерьер выполнен с применением прочной кожи и винила, который легко моется.

Модель разработана при участии 26 специалистов из полиции США и Канады.{{vote_102}

Комплектации и технические характеристики

Ford F-150 6.2 AT
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
Кузовпикап Raptor
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин411 / 302 при 5500
Объем двигателя6210
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный
Городской цикл21.4
Загородный цикл14.7
ТопливоАИ-92
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Дизайн и тюнинг Форд Ф 150

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Ford представил мощный пикап для полиции
{{material_119865}}Полицейский пикап оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, силовая отдача которого составляет 375 л.с. За переключение скоростей отвечает 10-диапазонная автоматическая коробка. В качестве основы взята четырехдверная модификация F-150 Super Crew с грузовой платформой.Хоть максимальная скорость равна 160 км/ч, создатели сделали акцент не на динамических показателях, а на выносливости автомобиля. F-150 Police Responder был доработан специально для участия в длительных погонях. С этой целью инженеры изменили систему охлаждения, установили более эффективные тормозные механизмы со спортивными колодками, сделали мощную защиту под кузовом. Салонное оборудование позволяет подключать полицейскую электронику - ноутбуки с постоянным доступом к базам и радиосвязь. Интерьер выполнен с применением прочной кожи и винила, который легко моется.Модель разработана при участии 26 специалистов из полиции США и Канады.{{vote_102}
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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