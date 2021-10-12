Ford представил новую модель (на самом деле это Volkswagen)
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
В салоне отличий от Caddy практически нет: тот же лаконичный интерьер с минималистичной компоновкой центральной консоли. Управление климатической установкой и аудиосистемой осуществляется с тачскрина информационно-развлекательной системы. Судя по тому, что Ford в пресс-релизе не упоминает слово «SYNC», фургонам Tourneo Connect досталась мультимедиа Volkswagen. Базовые версии получили 8,25-дюймовый экран медиасистемы, а модели Titanium, Sport и Active оснащены более крупным 10-дюймовым дисплеем. Опционально доступна также 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.
Моторная гамма у Tourneo Connect и Caddy общая: 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 115 лошадиных сил и 2,0-литровый дизель в двух вариантах мощности: 122 л.с. и 102 л.с. Хотя Ford называет эти агрегаты EcoBoost и EcoBlue соответственно, это, по сути, четырехцилиндровые двигатели Volkswagen TSI и TDI. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Впервые в истории у Tourneo Connect появится полноприводная версия с 122-сильном дизелем и механической коробкой передач.
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