Ford представил новый фургон Transit, которому не нужен бензин

Электрический фургон можно отличить от обычного Transit Custom с ДВС по новой решетке радиатора и другим светодиодным фарам, соединенным светящейся полосой. На правой стороне бампера находится порт для зарядки, а на левой стороне решетки – значок «E». Графика задних фонарей воспроизводит рисунок передних фар. Также на корме появились тонированные шильдики «E Transit» и «Custom».

Технические характеристики новинки пока не разглашаются. Можно предположить, что как и «старший» брат микроавтобус E-Transit, фургон E-Transit Custom получит две версии мощностью 181 и 265 лошадиных сил. Емкости аккумуляторов (68 кВт-ч) будет хватать на 380 километров без подзарядки. С места до «сотни» фургон сможет разгоняться менее чем за 7 секунд, а максимальную скорость ограничат на отметке 135 км/ч.

Кроме того, как выяснили журналисты Autocar, фургон E-Transit Custom получит медиасистему SYNC 4 с 12,0-дюймовым сенсорным экраном. Сборку новинки наладят в 2023 году на заводе в Турции, пишут «Автоновости дня». Здесь же будут выпускать полностью электрический Volkswagen Transporter следующего поколения.

Упомянутые модели: Ford Transit (от 1 620 000 Р )

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