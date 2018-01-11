11 января 2018, 14:47

Ford представил обновленный Edge

На грядущем автосалоне в Детройте Ford представит обновленный вариант кроссовера Edge. Тем не менее, компания уже заочно рассказала о модели и даже предоставила официальные снимки.
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  Ford представил обновленный Edge Ford Edge Ford представил обновленный Edge Ford Edge Ford представил обновленный Edge Ford Edge Ford представил обновленный Edge
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фото
  

Ford Edge
Выпускается с 2006 г.
Новый 1 699 000 Р
Отзывов: 1
Главное изменение кроссовера произошло под капотом. Рестайлинговый вариант приводится в движение 2-литровым бензиновым 4-цилиндровым двигателем, мощность которого увеличилась до 250 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Чуть позже на рынок выйдет «горячая» ST-модификация с 2,7-литровой «шестеркой» мощностью 335 сил. Динамические характеристики модели не сообщаются, однако производитель обещает, что они заметно вырастут.

Что касается внешних перемен, то они прослеживаются в другой решетке радиатора, иных колесных дисках и новых бамперах. За безопасность отвечают системы аварийного торможения, функция наблюдения за «слепыми» зонами, система предупреждения столкновения, функция удержания автомобиля в полосе движения и система распознавания пешеходов.

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Форум Ford Edge
Среднеразмерный кроссовер Ford Edge впервые был представлен в 2006 году. Так же как Mazda 6 и новый Lincoln MKX, этот автомобиль построен на универсальной платформе Ford СD3. Схожую конструкцию шасси имеют Mazda CX-9, новый Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln MKZ. Производство Edge налажено на канадском ...
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Практичный внедорожник, которых очень мало в России. Фактически его почти не рекламируют. Он не угоняем, так как, например, в Питере таких авто менее 10!
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Ford представил обновленный Edge
{{model_2048}}Главное изменение кроссовера произошло под капотом. Рестайлинговый вариант приводится в движение 2-литровым бензиновым 4-цилиндровым двигателем, мощность которого увеличилась до 250 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка.Чуть позже на рынок выйдет «горячая» ST-модификация с 2,7-литровой «шестеркой» мощностью 335 сил. Динамические характеристики модели не сообщаются, однако производитель обещает, что они заметно вырастут.Что касается внешних перемен, то они прослеживаются в другой решетке радиатора, иных колесных дисках и новых бамперах. За безопасность отвечают системы аварийного торможения, функция наблюдения за «слепыми» зонами, система предупреждения столкновения, функция удержания автомобиля в полосе движения и система распознавания пешеходов.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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