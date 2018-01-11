11 января 2018, 14:47
Ford представил обновленный Edge
На грядущем автосалоне в Детройте Ford представит обновленный вариант кроссовера Edge. Тем не менее, компания уже заочно рассказала о модели и даже предоставила официальные снимки.
Чуть позже на рынок выйдет «горячая» ST-модификация с 2,7-литровой «шестеркой» мощностью 335 сил. Динамические характеристики модели не сообщаются, однако производитель обещает, что они заметно вырастут.
Что касается внешних перемен, то они прослеживаются в другой решетке радиатора, иных колесных дисках и новых бамперах. За безопасность отвечают системы аварийного торможения, функция наблюдения за «слепыми» зонами, система предупреждения столкновения, функция удержания автомобиля в полосе движения и система распознавания пешеходов.
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Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
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Среднеразмерный кроссовер Ford Edge впервые был представлен в 2006 году. Так же как Mazda 6 и новый Lincoln MKX, этот автомобиль построен на универсальной платформе Ford СD3. Схожую конструкцию шасси имеют Mazda CX-9, новый Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln MKZ. Производство Edge налажено на канадском ...
Практичный внедорожник, которых очень мало в России. Фактически его почти не рекламируют. Он не угоняем, так как, например, в Питере таких авто менее 10!
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