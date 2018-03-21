21 марта 2018, 13:24
Ford представил обновленный Fusion
Компания Ford рассказала об обновленном седане Fusion. На российском рынке модель продается как Mondeo. Предыдущий рестайлинг автомобиль пережил 2 года назад, но до Европы свежая версия так и не добралась.
|Ford Mondeo Trend 2.5 AT
|2.5 л, 149 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 10.3 с, 204 км/ч
|4871 x 1852 x 1482 мм
|передний
|АИ-92, 8.2 л на 100 км
|1 499 000 руб
|Все характеристики
Обновление затронуло и гибридную силовую установку Fusion/Mondeo. Благодаря увеличившейся емкости аккумуляторных батарей (с 7,6 до 9 кВт∙ч) седан теперь может проехать до 40 километров исключительно на электротяге. Характеристики электромотора и 2-литрового бензинового двигателя (188 л.с.) остались без изменений.
Публичная премьера новинки состоится 28 марта в рамках Нью-Йоркского автосалона. Продажи в США начнутся нынешним летом. Доберется ли модель до российского рынка, неизвестно.
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