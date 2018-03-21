21 марта 2018, 13:24

Ford представил обновленный Fusion

Компания Ford рассказала об обновленном седане Fusion. На российском рынке модель продается как Mondeo. Предыдущий рестайлинг автомобиль пережил 2 года назад, но до Европы свежая версия так и не добралась.
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Ford представил обновленный Fusion Ford Mondeo
Ford Mondeo Trend 2.5 AT
2.5 л, 149 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 10.3 с, 204 км/ч
4871 x 1852 x 1482 мм
передний
АИ-92, 8.2 л на 100 км
1 499 000 руб
Все характеристики
Нынешнее обновление, по традиции, затронуло внешность автомобиля. Седан получил видоизмененную решетку радиатора, новый капот, иную графику светодиодной оптики и другое оформление крышки багажника. В технической части изменений больше. Главное – автомобиль уже в базе оснащен электронным комплексом Co-Pilot360. Раньше опция была доступна только для топовых комплектаций. В ее состав входят системы контроля слепых зон, распознавания пешеходов, слежения за рядностью, а также камера заднего вида. За доплату, по-прежнему, можно докупить адаптивный круиз-контроль. В планах концерна Ford со временем включить набор электронных помощников в список стандартного оснащения всех своих моделей, продающихся в США.

Обновление затронуло и гибридную силовую установку Fusion/Mondeo. Благодаря увеличившейся емкости аккумуляторных батарей (с 7,6 до 9 кВт∙ч) седан теперь может проехать до 40 километров исключительно на электротяге. Характеристики электромотора и 2-литрового бензинового двигателя (188 л.с.) остались без изменений.

Публичная премьера новинки состоится 28 марта в рамках Нью-Йоркского автосалона. Продажи в США начнутся нынешним летом. Доберется ли модель до российского рынка, неизвестно.
Новинки и концепт кары Форд Мондео
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Отзывы по теме
Форум Ford Mondeo
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
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Ford представил обновленный Fusion
{{params_53818}}Нынешнее обновление, по традиции, затронуло внешность автомобиля. Седан получил видоизмененную решетку радиатора, новый капот, иную графику светодиодной оптики и другое оформление крышки багажника. В технической части изменений больше. Главное – автомобиль уже в базе оснащен электронным комплексом Co-Pilot360. Раньше опция была доступна только для топовых комплектаций. В ее состав входят системы контроля слепых зон, распознавания пешеходов, слежения за рядностью, а также камера заднего вида. За доплату, по-прежнему, можно докупить адаптивный круиз-контроль. В планах концерна Ford со временем включить набор электронных помощников в список стандартного оснащения всех своих моделей, продающихся в США.Обновление затронуло и гибридную силовую установку Fusion/Mondeo. Благодаря увеличившейся емкости аккумуляторных батарей (с 7,6 до 9 кВт∙ч) седан теперь может проехать до 40 километров исключительно на электротяге. Характеристики электромотора и 2-литрового бензинового двигателя (188 л.с.) остались без изменений.Публичная премьера новинки состоится 28 марта в рамках Нью-Йоркского автосалона. Продажи в США начнутся нынешним летом. Доберется ли модель до российского рынка, неизвестно.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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