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21 августа 2018, 16:20
Ford представил Ranger Raptor для Европы
Самый популярный в Европе и самый экстремальный Ford Ranger Raptor нового поколения дебютировал сегодня в Кельне на выставке компьютерных игр Gamescom.
Ford Ranger
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 8
Новый Ford Ranger Raptor оснастили 2-литровым битурбо дизелем EcoBlue, который работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» и выдает 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом могут похвастаться пикапы Ranger Raptor, предназначенные для Австралии. Здесь покупателям повезло чуть больше – продажи новинки должны начаться до конца нынешнего года. Европейцам же придется запастись терпением. Первые экстремальные «Рейнджеры» появятся в салонах дилеров Ford не раньше середины 2019 года.
За разработку Ranger Raptor отвечало подразделение Ford Performance. Помимо яркой внешности, особое внимание было уделено ходовой части. Шасси изготовлено из высокопрочной низколегированной стали, а подвеска позволяет преодолевать любые препятствия на высокой скорости, сохраняя полный контроль над автомобилем.
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В список оборудования Ranger Raptor входят усиленная 2,3-миллиметровая стальная защита днища, мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17, ксеноновые фары головного света и светодиодные «противотуманки», а также навигационная система и встроенный модем FordPass Connect, который поможет всегда оставаться на связи.
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