3329
21 августа 2018, 16:20

Ford представил Ranger Raptor для Европы

Самый популярный в Европе и самый экстремальный Ford Ranger Raptor нового поколения дебютировал сегодня в Кельне на выставке компьютерных игр Gamescom.
^
  Ford представил Ranger Raptor для Европы Ford Ranger Ford представил Ranger Raptor для Европы Ford Ranger Ford представил Ranger Raptor для Европы Ford Ranger Ford представил Ranger Raptor для Европы Ford Ranger Ford представил Ranger Raptor для Европы Ford Ranger Ford представил Ranger Raptor для Европы
6
фото
  
Ford Ranger
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 8
Если вам интересно, почему компания Ford выбрала столь специфическое мероприятие для европейской премьеры Ranger Raptor, то сообщаем – брутальный пикап станет одним из героев игры Forza Horizon 4, релиз которой намечен на 2 октября. Поэтому прокатиться на мощном Ranger Raptor в виртуальном пространстве можно будет уже осенью. Реальных автомобилей придется подождать до лета следующего года.

Новый Ford Ranger Raptor оснастили 2-литровым битурбо дизелем EcoBlue, который работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» и выдает 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом могут похвастаться пикапы Ranger Raptor, предназначенные для Австралии. Здесь покупателям повезло чуть больше – продажи новинки должны начаться до конца нынешнего года. Европейцам же придется запастись терпением. Первые экстремальные «Рейнджеры» появятся в салонах дилеров Ford не раньше середины 2019 года.

За разработку Ranger Raptor отвечало подразделение Ford Performance. Помимо яркой внешности, особое внимание было уделено ходовой части. Шасси изготовлено из высокопрочной низколегированной стали, а подвеска позволяет преодолевать любые препятствия на высокой скорости, сохраняя полный контроль над автомобилем. 

Ранее мы писали
Австралийское подразделение компании Ford опубликовало промо-видео, запечатлевшее наиболее яркие эпизоды дорожных ...
Читать далее
Пикап получил увеличенный до 283 мм дорожный просвет и в состоянии преодолеть брод глубиной до 850 мм. Справляться с разными дорожными условиями помогут 6 режимов работы подвески: два для дорог (обычный и спорт) и четыре для бездорожья (трава/снег, грязь/песок, камни и особый режим Baja для гонок по пересеченной местности). Директор европейского подразделения Ford Performance Лео Рекс назвал новый Ranger Raptor «чистокровным гоночным автомобилем повышенной проходимости для экстремального образа жизни». 

В список оборудования Ranger Raptor входят усиленная 2,3-миллиметровая стальная защита днища, мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17, ксеноновые фары головного света и светодиодные «противотуманки», а также навигационная система и встроенный модем FordPass Connect, который поможет всегда оставаться на связи.
Новинки и концепт кары Форд Рейнджер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
Самым успешным экспортным товаром Турции являются автомобили
03.08.2018, 01:12
Адаптивный круиз-контроль как средство борьбы с «фантомными» пробками
26.07.2018, 08:33
Мечтать не вредно: ТОП-5 самых ярких купе в мире
04.07.2018, 19:19
«Все поешь?», или Почему солирование за рулем – хорошая привычка
29.06.2018, 21:44
Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
21.06.2018, 11:41
«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы
14.06.2018, 17:26
Новости и статьи по теме
Самым успешным экспортным товаром Турции являются автомобили
03.08.2018, 01:12
Адаптивный круиз-контроль как средство борьбы с «фантомными» пробками
26.07.2018, 08:33
Мечтать не вредно: ТОП-5 самых ярких купе в мире
04.07.2018, 19:19
«Все поешь?», или Почему солирование за рулем – хорошая привычка
29.06.2018, 21:44
Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
21.06.2018, 11:41
«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы
14.06.2018, 17:26
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Ranger
| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший топливный ...
Кисель
форд ренджер
Добрый день! Год владею ренджером 2005 года, пробег 200 тыс., не давно появилась проблема - автомобиль на горячую перестал ехать, не развивает мощность обороты под нагрузкой не превышают 1500, официалы проведя диагностику сказали что все нормально, развели руками. подскажите в чем может быть проблема ...
Yos74
Американские пикапы
Купил Chevrolet Silverado, мне нравится, и стилем и удобством, до этого были GMC Sanoma и Ford Ranger, не плохие пикапы, но все таки полноразмерный пикап типа F-150, Dodge RAM или Сильверадо все таки лучше...
Saf6
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Ford Ranger
Объявления о продаже Ford Ranger
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford представил Ranger Raptor для Европы
{{model_1787}}Если вам интересно, почему компания Ford выбрала столь специфическое мероприятие для европейской премьеры Ranger Raptor, то сообщаем – брутальный пикап станет одним из героев игры Forza Horizon 4, релиз которой намечен на 2 октября. Поэтому прокатиться на мощном Ranger Raptor в виртуальном пространстве можно будет уже осенью. Реальных автомобилей придется подождать до лета следующего года.Новый Ford Ranger Raptor оснастили 2-литровым битурбо дизелем EcoBlue, который работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» и выдает 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом могут похвастаться пикапы Ranger Raptor, предназначенные для Австралии. Здесь покупателям повезло чуть больше – продажи новинки должны начаться до конца нынешнего года. Европейцам же придется запастись терпением. Первые экстремальные «Рейнджеры» появятся в салонах дилеров Ford не раньше середины 2019 года.За разработку Ranger Raptor отвечало подразделение Ford Performance. Помимо яркой внешности, особое внимание было уделено ходовой части. Шасси изготовлено из высокопрочной низколегированной стали, а подвеска позволяет преодолевать любые препятствия на высокой скорости, сохраняя полный контроль над автомобилем. {{material_123713}}Пикап получил увеличенный до 283 мм дорожный просвет и в состоянии преодолеть брод глубиной до 850 мм. Справляться с разными дорожными условиями помогут 6 режимов работы подвески: два для дорог (обычный и спорт) и четыре для бездорожья (трава/снег, грязь/песок, камни и особый режим Baja для гонок по пересеченной местности). Директор европейского подразделения Ford Performance Лео Рекс назвал новый Ranger Raptor «чистокровным гоночным автомобилем повышенной проходимости для экстремального образа жизни». В список оборудования Ranger Raptor входят усиленная 2,3-миллиметровая стальная защита днища, мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17, ксеноновые фары головного света и светодиодные «противотуманки», а также навигационная система и встроенный модем FordPass Connect, который поможет всегда оставаться на связи.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ялта Ессентуки Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG