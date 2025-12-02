Мощный Ford Ranger Super Duty теперь доступен в кузове пикап и с роскошной комплектацией XLT

2 декабря 2025, 13:41
Ford представил Ranger Super Duty с новым кузовом пикап и премиальной версией XLT
Ford расширяет линейку Ranger Super Duty в Австралии. Новая версия получила кузов пикап и премиальную комплектацию XLT. Компания делает ставку на комфорт и стиль. Какие еще сюрпризы готовит производитель — читайте далее.
Австралийское подразделение Ford продолжает удивлять поклонников марки, выводя на рынок новые версии популярного Ranger Super Duty. Теперь этот мощный и выносливый автомобиль доступен не только в привычных исполнениях, но и в кузове пикап, а также с премиальной комплектацией XLT. Такой шаг производителя явно нацелен на расширение аудитории и удовлетворение самых разных запросов покупателей.
Как сообщает autoevolution, компания решила не ограничиваться стандартными решениями и предложила клиентам нечто большее. Новый кузов пикап подчеркивает утилитарный характер модели, делая ее еще более привлекательной для тех, кто ценит практичность и надежность. В то же время, версия XLT ориентирована на тех, кто хочет получить максимум комфорта и современных опций, не жертвуя при этом мощностью и проходимостью.
