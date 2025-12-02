Мощный Ford Ranger Super Duty теперь доступен в кузове пикап и с роскошной комплектацией XLT

Ford представил Ranger Super Duty с новым кузовом пикап и премиальной версией XLT

Ford расширяет линейку Ranger Super Duty в Австралии. Новая версия получила кузов пикап и премиальную комплектацию XLT. Компания делает ставку на комфорт и стиль. Какие еще сюрпризы готовит производитель — читайте далее.

Ford расширяет линейку Ranger Super Duty в Австралии. Новая версия получила кузов пикап и премиальную комплектацию XLT. Компания делает ставку на комфорт и стиль. Какие еще сюрпризы готовит производитель — читайте далее.

Австралийское подразделение Ford продолжает удивлять поклонников марки, выводя на рынок новые версии популярного Ranger Super Duty. Теперь этот мощный и выносливый автомобиль доступен не только в привычных исполнениях, но и в кузове пикап, а также с премиальной комплектацией XLT. Такой шаг производителя явно нацелен на расширение аудитории и удовлетворение самых разных запросов покупателей.

Как сообщает autoevolution, компания решила не ограничиваться стандартными решениями и предложила клиентам нечто большее. Новый кузов пикап подчеркивает утилитарный характер модели, делая ее еще более привлекательной для тех, кто ценит практичность и надежность. В то же время, версия XLT ориентирована на тех, кто хочет получить максимум комфорта и современных опций, не жертвуя при этом мощностью и проходимостью.

Семейство Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года, представленное несколько месяцев назад, пополнилось новой версией. К уже существующим вариантам с шасси теперь добавился пикап с заводским шасси. Кроме того, в обновлении MY26.5, которое ожидается во второй половине следующего года, появится новая комплектация XLT, что сделает Ranger Super Duty ещё более привлекательным как для активного отдыха, так и для коммерческого использования. Новый пикап для австралийского рынка сохранил ключевые характеристики линейки: способность буксировать до 4500 кг, мощность 154 кВт (207 л.с.) и крутящий момент 600 Н·м. Комплектация XLT, которую Ford предлагает для клиентов, ценящих надёжность и комфорт, доступна в двух вариантах: Double Cab Cab-Chassis и Double Cab Pick-Up. В её оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски Super Duty, передние сиденья с кожаной отделкой, подогревом и вентиляцией, ковровое покрытие и всепогодные коврики.