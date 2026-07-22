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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 08:32

Ford прекращает выпуск 6,8-литрового V8: что ждет линейку Super Duty

Ford прекращает выпуск 6,8-литрового V8: что ждет линейку Super Duty

Ford официально прекращает выпуск 6,8-литрового V8 Babyzilla — что придет на смену

Ford прекращает выпуск 6,8-литрового V8: что ждет линейку Super Duty

Ford завершает производство 6,8-литрового V8, делая ставку на более мощные моторы и обновляя стратегию для Super Duty. Это решение влияет на рынок коммерческих грузовиков и отражает новые приоритеты компании в условиях меняющегося спроса.

Ford завершает производство 6,8-литрового V8, делая ставку на более мощные моторы и обновляя стратегию для Super Duty. Это решение влияет на рынок коммерческих грузовиков и отражает новые приоритеты компании в условиях меняющегося спроса.

Решение Ford прекратить выпуск 6,8‑литрового бензинового V8, известного как «Babyzilla», стало одним из самых заметных событий на рынке коммерческих автомобилей в 2026 году. Этот мотор, дебютировавший в линейке Super Duty в конце 2022 года, пришёл на смену 6,2‑литровому V8 Boss и занял нишу базового двигателя для пикапов и грузовиков данной серии.

«Babyzilla» по сути являлась уменьшенной версией 7,3‑литрового «Godzilla» — с урезанным рабочим объёмом, но сохранённой удачной архитектурой. Двигатель устанавливался на комплектации XL, тогда как для версий XLT и выше предлагался только полноразмерный «Godzilla». Мотор выдавал 405 л.с. и 445 Н·м, что делало его привлекательным выбором для тех, кто искал баланс между мощностью и топливной экономичностью.

Однако уже в третьем квартале 2026 года последний 6,8‑литровый V8 сойдёт с конвейера завода Essex Engine Plant в Онтарио. Это предприятие остаётся ключевым для Ford: здесь продолжают собирать 5,0‑литровый Coyote V8, 7,3‑литровый Godzilla V8, а также дизельные 6,7‑литровые Power Stroke V8.

Вместе с «Babyzilla» компания отказывается и от бензиновой версии 6,7‑литрового Power Stroke V8, оставляя в линейке только турбодизель мощностью 500 л.с. и 1355 Н·м. Таким образом, Super Duty отныне будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами: бензиновым «Godzilla» и дизельным турбодизелем.

Этот шаг — часть новой стратегии Ford по оптимизации модельного ряда и сосредоточению на более мощных и востребованных агрегатах. «Godzilla» становится стандартным бензиновым мотором для Super Duty, развивая 430 л.с. и 658 Н·м. По информации руководства Ford, решение закреплено новым соглашением с канадским профсоюзом Unifor, действующим до 2029 года. В рамках договора Ford инвестирует 500 миллионов долларов в модернизацию завода, причём основная часть средств пойдёт на развитие производства 5,0‑литрового Coyote V8.

Coyote — это двигатель, который с 2010 года устанавливается на самые популярные модели Ford: F‑150 и Mustang. За 15 лет его мощность выросла с 412 до 480 л.с., а крутящий момент — с 529 до 563 Н·м. Подобный прогресс подтверждает, что ставка на проверенные моторы вполне оправданна.

Для российского рынка новость о снятии с производства 6,8‑литрового V8 может означать появление более доступных вариантов коммерческого Ford, а также возможные изменения в поставках запчастей и сервисном обслуживании. Важно учитывать, что Super Duty с атмосферными V8 традиционно пользуется спросом у клиентов, ценящих надёжность и простоту конструкции. Кроме того, модернизация заводов в Онтарио и расширение выпуска Coyote и Godzilla могут повлиять на глобальные поставки моторов, а значит — и на стоимость обслуживания таких автомобилей в России. В целом решение Ford выглядит как попытка адаптироваться к новым требованиям рынка, сохраняя при этом сильные позиции в сегменте тяжёлых пикапов и коммерческой техники.

Интересно, что тенденция к сохранению атмосферных V8 прослеживается и у других производителей. Например, в проекте Project Overlord компания Hennessey также делает ставку на классический V8 и механику — это можно рассматривать как ответ на массовый переход к турбомоторам и электрификации. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новом гиперкаре Hennessey с V8 .

Упомянутые модели: Ford F-350 Super Duty
Упомянутые марки: Ford
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