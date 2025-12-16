Следующее поколение Ford F-150 Lightning удивит дальностью и возможностями — что готовит автогигант

Ford прекращает выпуск F-150 Lightning и готовит электропикап с запасом хода 1100 км

Ford завершает производство F-150 Lightning и анонсирует новую версию с рекордным запасом хода. Компания меняет стратегию и делает ставку на гибриды и электромобили с увеличенным пробегом. Подробности о будущем культового пикапа держатся в секрете. Ожидается революция в сегменте электрических грузовиков.

Ford завершает производство F-150 Lightning и анонсирует новую версию с рекордным запасом хода. Компания меняет стратегию и делает ставку на гибриды и электромобили с увеличенным пробегом. Подробности о будущем культового пикапа держатся в секрете. Ожидается революция в сегменте электрических грузовиков.

Американский автогигант Ford объявил о завершении выпуска пикапа F-150 Lightning, который продержался на рынке всего три года. Компания решила полностью пересмотреть свой план развития, чтобы соответствовать меняющимся запросам покупателей и повысить прибыльность бизнеса. Теперь Ford делает ставку на гибридные и бензиновые модели, а также на электромобили с увеличенным запасом хода.

В ближайшие годы планируется расширить производство линейных гибридов и электрокаров с помощью новой универсальной платформы для электромобилей. К 2030 году Ford рассчитывает, что половина всех продаж будет приходиться на гибриды, электромобили и модели с увеличенным запасом хода. Это серьезный скачок по сравнению с нынешними показателями.

Особое внимание уделяется следующему поколению F-150 Lightning, который станет не просто электромобилем, а так называемым электромобилем с увеличенным запасом хода (EREV) — электрокаром с генератором для подзарядки батареи. Такой подход позволит увеличить запас хода и сделать пикап более универсальным для дальних поездок.

По информации компании, новый F-150 Lightning EREV сможет проезжать более 700 миль (около 1100 км) без подзарядки, что станет рекордом для сегмента. Для сравнения ближайший конкурент — Ramcharger от Ram Trucks — с бензиновым генератором и запасом хода до 690 миль. Ford намерен превзойти эти показатели и предложить клиентам не только впечатляющую дальность, но и тяговую способность, что особенно важно для владельцев пикапов.

Будущий F-150 Lightning EREV сохраняет все преимущества электрической тяги: мгновенный отклик на педаль газа, бесшумную работу и возможность двусторонней зарядки. Производство новинки остается на прежнем заводе в Дирборне, штат Мичиган, что обеспечит преемственность и сохранение рабочих мест.

Параллельно Ford внедряет новое направление в производстве систем хранения энергии на базе аккумуляторов. К 2027 году ожидается выход на объем 20 ГВт*ч в год, что позволит компании занять прочные позиции не только в автомобильной, но и в энергетической сфере.

Таким образом, Ford не просто отказывается от первого поколения F-150 Lightning, а готовит настоящую революцию в сегменте электрических пикапов. Новый подход должен привлечь как поклонников классических грузовиков, так и тех, кто ищет современные технологии и надежность автономности. Ожидается, что подробности о новинке появятся ближе к старту продаж, а пока автолюбителям остается только гадать, чем удивится следующий F-150 Lightning.