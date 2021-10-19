Ford придумал оригинальный способ улучшить проходимость своих внедорожников
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Ford подал патент на такое устройство еще в апреле 2020 года, но опубликован он был чуть больше недели назад, 7 октября. В патенте описана система линейных подшипников, соединенных фиксированной выхлопной системой автомобиля с подвижной выхлопной трубой. Один из этих подшипников совмещен с шестерней с электрическим приводом. По сути, в условиях бездорожья выхлопной патрубок может втягиваться внутрь. Когда автомобиль возвращается на ровную дорогу, он выдвигается обратно.
Согласно описанию патента, такая система позволяет убирать выхлопную трубу на пять дюймов (127 мм). В патенте также утверждается, что его можно использовать на различных транспортных средствах. В документе упоминаются пикапы, внедорожники, фургоны, седаны, хэтчбеки, купе и так далее. Система, скорее всего, не сможет определить, когда возникнет внедорожная ситуация, и выхлопная труба будет убираться, как только водитель активирует внедорожный режим.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
- 2 049 000 РHyundai Grand Santa Fe 2015 в Москве
- 168 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий