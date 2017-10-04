Ford произвела полсотни тысяч «Транзитов»
С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 50-тысячный Transit. Юбилейным экземпляром стал цельнометаллический фургон красного цвета Race Red, со средней базой и дизельным 2,2-литровым двигателем мощностью 125 л.с., полной разрешенной массой 3,1 тонны.
Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
По результатам 2016 года и первых 8 месяцев 2017-го модель является лидером российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. Компания выпускает свыше 55 модификаций. Фургоны и микроавтобусы используются по всей России для доставки почты и товаров, работают в службе скорой медицинской помощи, развозят детей по школам, осуществляют городские и междугородние перевозки.
Transit является одним из самых продаваемых грузовых фургонов в мире. В 2015 году он стал мировым бестселлером с результатом продаж 400 тыс. автомобилей.
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
| Кому: Vik это уже побогаче)
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
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