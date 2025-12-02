Пикап Ford Ranger получил агрессивный обвес и увеличенный клиренс – что изменилось?

2 декабря 2025, 14:31
Ford Ranger с новым лифт-комплектом Delta4x4 и 33-дюймовыми шинами для Европы
Ford Ranger с новым лифт-комплектом Delta4x4 и 33-дюймовыми шинами для Европы
Delta4x4 представила свежий тюнинг-пакет для Ford Ranger. Пикап получил лифт-подвеску и массивные шины. Внешний вид стал заметно брутальнее. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале. Узнайте, чем удивил новый Ranger.
Компания Delta4x4 подготовила для европейских владельцев Ford Ranger интересный комплект доработок, который заметно меняет характер популярного пикапа. Новый набор под названием Lil' Beast рассчитан на модели с 2023 года выпуска и старше, предлагая не только визуальные изменения, но и серьезные технические улучшения.
В первую очередь, инженеры Delta4x4 оснастили Ranger лифт-комплектом подвески, который увеличивает дорожный просвет на 45 миллиметров. В комплект входят новые амортизаторы, рассчитанные на работу в более жестких условиях бездорожья. Благодаря этому пикап стал заметно выше и лучше подготовлен к преодолению сложных участков.
Особое внимание уделено колесам: на все четыре колеса установлены массивные внедорожные шины Lodertire размером 305/60 R18. Такие покрышки обеспечивают отличное сцепление на грунте и придают автомобилю по-настоящему агрессивный вид. Для того чтобы вместить столь широкие колеса, на кузов добавлены расширители колесных арок, которые гармонично вписываются в общий стиль доработанного Ranger.
Внешне пикап сразу выделяется на фоне стандартных версий: красный кузов, массивные шины, расширенные арки и увеличенный клиренс делают его заметным участником дорожного движения. По информации autoevolution, Lil' Beast-комплект не только улучшает проходимость, но и подчеркивает индивидуальность владельца, позволяя выделиться среди других пикапов.
Delta4x4 традиционно уделяет внимание качеству исполнения и надежности своих решений. Все элементы комплекта прошли необходимые испытания и сертификацию для европейского рынка. Это значит, что владельцы Ranger могут быть уверены в безопасности и долговечности доработок.
Пакет Lil' Beast рассчитан на тех, кто ценит не только внешний вид, но и реальные внедорожные возможности. Благодаря новому лифт-комплекту и крупным шинам, Ranger становится отличным выбором для путешествий по бездорожью, охоты, рыбалки или просто активного отдыха на природе.
Таким образом, обновленный Ford Ranger с доработками от Delta4x4 – это не просто эффектный автомобиль, а полноценный инструмент для приключений. Такой пикап способен удивить не только внешностью, но и возможностями на пересеченной местности.
Похожие материалы Форд
-
02.12.2025, 13:41
Ford представил Ranger Super Duty с новым кузовом пикап и премиальной версией XLT
Ford расширяет линейку Ranger Super Duty в Австралии. Новая версия получила кузов пикап и премиальную комплектацию XLT. Компания делает ставку на комфорт и стиль. Какие еще сюрпризы готовит производитель — читайте далее.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.09.2025, 06:54
Ford Ranger Super Duty замечен на тестах в США: что известно
В США был замечен новый пикап Ford. Автомобиль проходил испытания в горах. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают возможные изменения в модели.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
-
22.02.2022, 13:19
Новый Ford Ranger Raptor: моторы и подробности
Компания Ford представила экстремальный внедорожник Ranger Raptor нового поколения. Он получил новый мощный мотор и усиленную подвеску, которые делают его идеальным автомобилем для быстрой езды по бездорожью.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
02.12.2025, 13:41
Ford представил Ranger Super Duty с новым кузовом пикап и премиальной версией XLT
Ford расширяет линейку Ranger Super Duty в Австралии. Новая версия получила кузов пикап и премиальную комплектацию XLT. Компания делает ставку на комфорт и стиль. Какие еще сюрпризы готовит производитель — читайте далее.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.09.2025, 06:54
Ford Ranger Super Duty замечен на тестах в США: что известно
В США был замечен новый пикап Ford. Автомобиль проходил испытания в горах. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают возможные изменения в модели.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
-
22.02.2022, 13:19
Новый Ford Ranger Raptor: моторы и подробности
Компания Ford представила экстремальный внедорожник Ranger Raptor нового поколения. Он получил новый мощный мотор и усиленную подвеску, которые делают его идеальным автомобилем для быстрой езды по бездорожью.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
- 9 999 999 РFord Ranger 2025 в Москве
- 6 450 000 РFord Ranger 2024 в Москве
- 6 154 243 РFord Ranger 2025 в Москве
- 6 000 000 РFord Ranger 2025 в Москве
- 4 900 000 РFord Ranger 2019 в Москве
- 6 550 000 РFord Ranger 2021 в Москве
- 2 520 000 РFord Ranger 2013 в Москве
- 5 500 000 РFord Ranger 2022 в Москве
- 4 999 000 РFord Ranger 2021 в Москве
- 2 300 000 РFord Ranger 2013 в Москве