Пикап Ford Ranger получил агрессивный обвес и увеличенный клиренс – что изменилось?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 14:31

Ford Ranger с новым лифт-комплектом Delta4x4 и 33-дюймовыми шинами для Европы

Delta4x4 представила свежий тюнинг-пакет для Ford Ranger. Пикап получил лифт-подвеску и массивные шины. Внешний вид стал заметно брутальнее. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале. Узнайте, чем удивил новый Ranger.

Компания Delta4x4 подготовила для европейских владельцев Ford Ranger интересный комплект доработок, который заметно меняет характер популярного пикапа. Новый набор под названием Lil' Beast рассчитан на модели с 2023 года выпуска и старше, предлагая не только визуальные изменения, но и серьезные технические улучшения.

В первую очередь, инженеры Delta4x4 оснастили Ranger лифт-комплектом подвески, который увеличивает дорожный просвет на 45 миллиметров. В комплект входят новые амортизаторы, рассчитанные на работу в более жестких условиях бездорожья. Благодаря этому пикап стал заметно выше и лучше подготовлен к преодолению сложных участков.

Особое внимание уделено колесам: на все четыре колеса установлены массивные внедорожные шины Lodertire размером 305/60 R18. Такие покрышки обеспечивают отличное сцепление на грунте и придают автомобилю по-настоящему агрессивный вид. Для того чтобы вместить столь широкие колеса, на кузов добавлены расширители колесных арок, которые гармонично вписываются в общий стиль доработанного Ranger.

Внешне пикап сразу выделяется на фоне стандартных версий: красный кузов, массивные шины, расширенные арки и увеличенный клиренс делают его заметным участником дорожного движения. По информации autoevolution, Lil' Beast-комплект не только улучшает проходимость, но и подчеркивает индивидуальность владельца, позволяя выделиться среди других пикапов.

Delta4x4 традиционно уделяет внимание качеству исполнения и надежности своих решений. Все элементы комплекта прошли необходимые испытания и сертификацию для европейского рынка. Это значит, что владельцы Ranger могут быть уверены в безопасности и долговечности доработок.

Пакет Lil' Beast рассчитан на тех, кто ценит не только внешний вид, но и реальные внедорожные возможности. Благодаря новому лифт-комплекту и крупным шинам, Ranger становится отличным выбором для путешествий по бездорожью, охоты, рыбалки или просто активного отдыха на природе.

Таким образом, обновленный Ford Ranger с доработками от Delta4x4 – это не просто эффектный автомобиль, а полноценный инструмент для приключений. Такой пикап способен удивить не только внешностью, но и возможностями на пересеченной местности.

Упомянутые модели: Ford Ranger
Упомянутые марки: Ford
