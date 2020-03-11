11 марта 2020, 15:13
Ford распродает имущество своих российских заводов
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Фото: dp.ru
ЗАО «Форд Мотор Компани» выставило на продажу имущество закрывшихся заводов Ford в Ленинградской области и Татарстане. «Российский аукционный дом» проведет торги по 11 лотам общей начальной стоимостью 9,2 млн рублей.
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Среди лотов также значатся автомобильные подъемники, инструмент для сварки и другое оборудование стоимостью от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Общая сумма выставленных на торги лотов составляет около 9,2 млн рублей. Но это только начало. Позже «Российский аукционный дом» планирует выставить на торги все сборочные линии закрывшихся заводов Ford.
Напомним, руководство компании Ford приняло решение реорганизовать бизнес в России, отказаться от производства и продажи легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческих фургонах Transit, которые являются лидерами сегмента среди машин иностранных брендов. Их и сейчас собирают на заводе в Елабуге. Предприятия в Татарстане и Ленинградской области, выпускавшие Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer, закрылись.
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
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