Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 марта 2020, 15:13

Ford распродает имущество своих российских заводов

  • 55
  • 0
Фото: dp.ru
ЗАО «Форд Мотор Компани» выставило на продажу имущество закрывшихся заводов Ford в Ленинградской области и Татарстане. «Российский аукционный дом» проведет торги по 11 лотам общей начальной стоимостью 9,2 млн рублей.
Ранее мы писали
Конвейер всеволожского завода Ford остановился в июне 2019 года. Покупкой предприятия интересовались, как ...
Читать далее
АО «Российский аукционный дом» сформировал 11 лотов из имущества заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. Торги состоятся 27 марта, сообщает портал Peterburg2. Участники предстоящего аукциона смогут приобрести две передвижные погрузочные эстакады с завода в Набережных Челнах стоимостью 125 тысяч рублей каждая, а с предприятия в Елабуге – пресс для пробивки накладки лобового стекла за 100 тысяч рублей или 87 прицепных тележек за 4,2 млн рублей. 

Среди лотов также значатся автомобильные подъемники, инструмент для сварки и другое оборудование стоимостью от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Общая сумма выставленных на торги лотов составляет около 9,2 млн рублей. Но это только начало. Позже «Российский аукционный дом» планирует выставить на торги все сборочные линии закрывшихся заводов Ford.

Напомним, руководство компании Ford приняло решение реорганизовать бизнес в России, отказаться от производства и продажи легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческих фургонах Transit, которые являются лидерами сегмента среди машин иностранных брендов. Их и сейчас собирают на заводе в Елабуге. Предприятия в Татарстане и Ленинградской области, выпускавшие Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer, закрылись.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Ka New
Мы продаем, а что Вас интересует?
Ольга
Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Форд
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford распродает имущество своих российских заводов
{{material_128310}}АО «Российский аукционный дом» сформировал 11 лотов из имущества заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. Торги состоятся 27 марта, сообщает портал Peterburg2. Участники предстоящего аукциона смогут приобрести две передвижные погрузочные эстакады с завода в Набережных Челнах стоимостью 125 тысяч рублей каждая, а с предприятия в Елабуге – пресс для пробивки накладки лобового стекла за 100 тысяч рублей или 87 прицепных тележек за 4,2 млн рублей. Среди лотов также значатся автомобильные подъемники, инструмент для сварки и другое оборудование стоимостью от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Общая сумма выставленных на торги лотов составляет около 9,2 млн рублей. Но это только начало. Позже «Российский аукционный дом» планирует выставить на торги все сборочные линии закрывшихся заводов Ford.Напомним, руководство компании Ford приняло решение реорганизовать бизнес в России, отказаться от производства и продажи легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческих фургонах Transit, которые являются лидерами сегмента среди машин иностранных брендов. Их и сейчас собирают на заводе в Елабуге. Предприятия в Татарстане и Ленинградской области, выпускавшие Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer, закрылись.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Ульяновск Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться