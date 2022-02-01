1 февраля 2022, 16:07
Ford решил намагнитить кузов своих внедорожников: это избавит водителей от головной боли
Компания Ford запатентовала интересную опцию, благодаря которой в багажном отсеке всегда будет царить идеальный порядок. Решение простое – водитель сможет активировать магниты в избранных секциях пола.
Дарья Климова Фото: motor1
Изображение загружается
Фото: motor1
Изображение загружается
Фото: motor1
Изображение загружается
Фото: motor1
Изображение загружается
Фото: motor1
Изображение загружается
Фото: motor1
Ранее мы писали
На данный момент 4000 долларов это около 300 тыс. рублей, новая «Гранта» обойдется в России от 600 тыс., и ...Читать далее
До сих пор автопроизводители не использовали магниты для удержания груза. Максимум, на что могли рассчитывать клиенты, – ящики со встроенными магнитами. Дело в том, что электромагниты плохо сочетаются с другими электронными и механическими компонентами автомобилей. По всей видимости, инженерам Ford удалось найти способ защитить другие агрегаты своих внедорожников от магнитного поля.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 3 870 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 4 280 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 590 000 РChevrolet Aveo 2012 в Москве
- 1 800 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 670 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 710 000 РFord Mondeo 2013 в Москве
- 495 000 РSubaru Outback 2002 в Москве
- 1 400 000 РCitroen Jumper 2012 в Москве
- 475 000 РMazda 6 2006 в Москве
Новости по теме
Секреты автомобильной промышленности Северной Кореи: какие автомобили производят и на чем ездят в самой закрытой стране в мире
01.02.2022, 16:20
В Ингушетии продают настоящую капсулу времени: за Волгу-31105 просят 1,4 млн рублей
01.02.2022, 15:44
Koenigsegg разработала уникальный мотор: он маленький, но очень мощный
01.02.2022, 13:59
Знаменитый немецкий автоконцерн сменил название
01.02.2022, 13:19
Женщина превратила свой автомобиль в помойку: такого вы еще не видели
01.02.2022, 11:21
Новости по теме
Секреты автомобильной промышленности Северной Кореи: какие автомобили производят и на чем ездят в самой закрытой стране в мире
01.02.2022, 16:20
В Ингушетии продают настоящую капсулу времени: за Волгу-31105 просят 1,4 млн рублей
01.02.2022, 15:44
Koenigsegg разработала уникальный мотор: он маленький, но очень мощный
01.02.2022, 13:59
Знаменитый немецкий автоконцерн сменил название
01.02.2022, 13:19
Женщина превратила свой автомобиль в помойку: такого вы еще не видели
01.02.2022, 11:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин