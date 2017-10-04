4 октября 2017, 14:35
Ford сделает акцент на пикапах и внедорожниках
Американский автогигант Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство седанов и хэтчбеков, сконцентрировав силы на выпуске пикапов и внедорожников.
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Также новое стратегическое планирование включает выпуск 13 полностью электрических моделей в течение ближайших пяти лет. Этот сегмент показывает рекордную прибыль, поэтому Ford намерена разработать более технологичные и современные электрокары.
Для достижения поставленных целей производитель собирается изготавливать некоторые комплектующие с помощью печати на 3D-принтере. Кроме того, на помощь придут очки дополненной реальности, позволяющие упростить и ускорить процесс создания новых автомобилей, и роботизированная техника.
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