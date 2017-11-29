29 ноября 2017, 11:37

Ford сделал из Transit передвижную мастерскую

Фургон Ford Transit Custom получил специальную модификацию, разработанную для поставщика строительных инструментов Hilti. Автомобиль получил кузовные панели из специальной усиленной стали.
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Это позволяет защищать автомобиль от несанкционированного проникновения. Также фургоны получат дополнительную сдвижную боковую дверь с левой стороны. В помощь водителю предусмотрены система курсовой устойчивости (ESP), ABS, функция помощи при экстренном торможении (EBA).

Под капотом фургона установлен 2,2-литровый дизель Duatorq мощностью 100 л.с., который выступает с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, для Hilti выпустят Transit грузоподъемностью до 1,2 тонны со 125-сильным агрегатом. Привод – передний или полный.

Ранее на базе фургона Ford Transit появилась модификация коммерческого автомобиля, предназначенного для почтовой службы. Новинка под названием StreetScooter Work XL получила электрический двигатель. В автомобиль вмещается 20 кубометров груза или больше 200 посылок. Таким образом, модификация оказалась самой большой в линейке немецкой почтовой службы. Также у нее есть автомобили в версиях с кузовами на 4 и 8 кубических метров.

Комплектации и технические характеристики

Ford Transit Van L4H3 2.2 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовфургон
Количество дверей/мест5/3
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин136
Объем двигателя2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
Все характеристики
Ford сделал из Transit передвижную мастерскую Фургон Ford Transit Custom получил специальную модификацию, разработанную для поставщика строительных инструментов Hilti. Автомобиль получил кузовные панели из специальной усиленной стали. Это позволяет защи
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Остапенко Евгений
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| Кому: Vik это уже побогаче)
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Ford сделал из Transit передвижную мастерскую
{{material_121004}} Это позволяет защищать автомобиль от несанкционированного проникновения. Также фургоны получат дополнительную сдвижную боковую дверь с левой стороны. В помощь водителю предусмотрены система курсовой устойчивости (ESP), ABS, функция помощи при экстренном торможении (EBA).Под капотом фургона установлен 2,2-литровый дизель Duatorq мощностью 100 л.с., который выступает с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, для Hilti выпустят Transit грузоподъемностью до 1,2 тонны со 125-сильным агрегатом. Привод – передний или полный.Ранее на базе фургона Ford Transit появилась модификация коммерческого автомобиля, предназначенного для почтовой службы. Новинка под названием StreetScooter Work XL получила электрический двигатель. В автомобиль вмещается 20 кубометров груза или больше 200 посылок. Таким образом, модификация оказалась самой большой в линейке немецкой почтовой службы. Также у нее есть автомобили в версиях с кузовами на 4 и 8 кубических метров.
2017-11-29
Автор: Ford сделал из Transit передвижную мастерскую Фургон Ford Transit Custom получил специальную модификацию, разработанную для поставщика строительных инструментов Hilti. Автомобиль получил кузовные панели из специальной усиленной стали. Это позволяет защи
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