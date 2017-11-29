Ford сделал из Transit передвижную мастерскую
Под капотом фургона установлен 2,2-литровый дизель Duatorq мощностью 100 л.с., который выступает с 6-ступенчатой «механикой». Помимо этого, для Hilti выпустят Transit грузоподъемностью до 1,2 тонны со 125-сильным агрегатом. Привод – передний или полный.
Ранее на базе фургона Ford Transit появилась модификация коммерческого автомобиля, предназначенного для почтовой службы. Новинка под названием StreetScooter Work XL получила электрический двигатель. В автомобиль вмещается 20 кубометров груза или больше 200 посылок. Таким образом, модификация оказалась самой большой в линейке немецкой почтовой службы. Также у нее есть автомобили в версиях с кузовами на 4 и 8 кубических метров.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Transit Van L4H3 2.2 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|фургон
|Количество дверей/мест
|5/3
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|136
|Объем двигателя
|2198
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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