Неожиданный слив: Ford показал новый электропикап раньше времени – что скрывает компания

21 ноября 2025, 20:17
Ford случайно рассекретил электрический пикап за 30 тысяч долларов и быстро удалил фото
Ford случайно рассекретил электрический пикап за 30 тысяч долларов и быстро удалил фото
На открытии новой штаб-квартиры Ford произошел неожиданный инцидент. В пресс-ките появились снимки неизвестных моделей. Компания поспешила удалить изображения и не дала комментариев. Интрига вокруг новинок только усилилась. Журналисты гадают, что же скрывает автогигант.
На этой неделе Форд открыл двери своей новой штаб-квартиры, пригласив гостей и журналистов на масштабное мероприятие. Для тех, кто не смог лично посетить мероприятие, компания подготовила специальный пресс-кит с фотографиями и материалами. Однако внимательные представители СМИ заметили среди съёмки нечто необычное: на некоторых кадрах были запечатаны автомобили, которые ранее нигде не появлялись.
Два загадочных авто привлекли внимание экспертов. По внешнему виду и деталям кузова стало ясно, что речь идет о совершенно новых моделях, которые еще не были официально представлены. Популярный пикап отличался характерными чертами электромобиля и ценником около 30 тысяч долларов, что для рынка электрокаров выглядит весьма заманчиво.
Когда журналисты обратились за заявлениями к представителям Ford, компания предпочла не разглашать подробности. Более того, фотографии с неизвестными машинами были оперативно удалены с официального сайта. Такой шаг только подогрел интерес к возможным новинкам и породил волну обсуждений в автомобильном сообществе.
Как сообщает Autoevolution, удаление информации о неанонсированных продуктах всегда вызывает ажиотаж. В этот раз Форд невольно стал инициатором слухов и домыслов. Многие эксперты уверены, что речь идет о новой бюджетной электрической модели, которая может изменить расстановку сил на рынке. Остается только ждать официальных заявлений и надеяться, что компания скоро раскроет все карты.
