Ford снимает с производства еще одну модель

Ранее мы писали Новый пятиметровый кроссовер Ford: первые фото Кроссовер Ford Edge готовится сменить поколение. В Сети появились первые фотографии, добытые из базы китайского ... Читать далее

Производство кроссовера Ford Edge на автозаводе в канадском Оквилле планируется завершить 26 апреля 20024, сообщает Automotive News со ссылкой на главу предприятия Марка Бреннана. На производстве проведут масштабную модернизацию и перезапустят конвейеры в 2025 году. На переоснащение потратят 1,5 млрд долларов. Помимо кузовных, покрасочных и сборочных линий, здесь появится производство аккумуляторов. В дальнейшем на заводе в Оквилле планируют собирать электрокары: пять новых моделей выйдут одна за другой до 2028 года.

Среднеразмерный Ford Edge дебютировал на мотор-шоу в Детройте в январе 2006 года. В первый же год дилеры реализовали более 130 тысяч экземпляров. В дальнейшем спрос на кроссовер оставался стабильно высоким. В 2014 году вышел автомобиль второго поколения. После завершения производства в Канаде кроссовер с именем Edge останется только в Китае. В 2023 году здесь дебютировал Edge L, сборку которого наладили на совместном предприятии Changan Ford.

Упомянутые модели: Ford Edge

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах