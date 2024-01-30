Ford снимает с производства еще одну модель
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Среднеразмерный Ford Edge дебютировал на мотор-шоу в Детройте в январе 2006 года. В первый же год дилеры реализовали более 130 тысяч экземпляров. В дальнейшем спрос на кроссовер оставался стабильно высоким. В 2014 году вышел автомобиль второго поколения. После завершения производства в Канаде кроссовер с именем Edge останется только в Китае. В 2023 году здесь дебютировал Edge L, сборку которого наладили на совместном предприятии Changan Ford.
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28.03.2023, 12:31
Самые надежные 3-летние семейные кроссоверы
Американский журнал Consumer Reports назвал 8 самых надежных трехлетних моделей в сегменте больших семейных кроссоверов. Рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев более 300 тысяч автомобилей.Читать далее
-
11.08.2022, 15:32
Новый пятиметровый кроссовер Ford: первые фото
Кроссовер Ford Edge готовится сменить поколение. В Сети появились первые фотографии, добытые из базы китайского патентного ведомства. «Паркетник» станет еще более просторным и современным.Читать далее
-
14.09.2018, 15:16
Кроссоверы Ford получили новую схему полного привода
На вседорожнике Ford Edge 2019 модельного года будет впервые применена новейшая система полного привода, получившая название All-wheel Drive Disconnect. Она является первой для Ford Motor технологией, в которой применяется разновидность искусственного интеллекта: она делает расчеты и принимает решения со скоростью, превышающей возможности человеческого мозга.Читать далее
-
21.02.2018, 16:36
Обновленный Ford Edge покажут в Женеве
Европейский вариант Ford Edge практически идентичен американскому, который был представлен в январе на автосалоне в Детройте. Единственный нюанс – европейских водителей лишили спортивной 340-сильной модификации Edge ST. Вместо этого им предложат комплектацию Edge ST-Line с 21-дюймовыми колесными дисками и алюминиевыми педалями.Читать далее
-
11.01.2018, 14:47
Ford представил обновленный Edge
На грядущем автосалоне в Детройте Ford представит обновленный вариант кроссовера Edge. Тем не менее, компания уже заочно рассказала о модели и даже предоставила официальные снимки.Читать далее
-
08.10.2015, 17:14
Тюнеры посоревновались в доработке Ford Edge
Ford Edge полюбился сразу нескольким тюнинговым ателье, подготовившим для выставки автодизайна SEMA несколько вариаций кроссовера. Один предназначен для стритрейсеров, а два других - для ценителей комфорта. Читать далее
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