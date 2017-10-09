9 октября 2017, 11:39
Ford снизила цены на Explorer
Российские дилеры Ford будут продавать внедорожник Explorer теперь на 100 000 рублей дешевле, чем раньше. Этому поспособствовали стабилизация курса рубля, локализации автокомпонентов и повышения эффективности производства.
Ford Explorer
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Отзывов: 6
В салоне кресла отделаны кожей, а в список оснащения входят подогрев лобового стекла и передних кресел, парктроники, светодиодные фары. В движение автомобиль приводит 249-сильный 3,5-литровый агрегат.
В самом дорогом варианте исполнения за Explorer попросят 3 319 000 рублей. В этой комплектации под капотом машины находится 3,5-литровый двигатель мощностью 340 сил. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая АКПП.
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