9 октября 2017, 11:39

Ford снизила цены на Explorer

Российские дилеры Ford будут продавать внедорожник Explorer теперь на 100 000 рублей дешевле, чем раньше. Этому поспособствовали стабилизация курса рубля, локализации автокомпонентов и повышения эффективности производства.
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  Ford снизила цены на Explorer Ford Explorer Ford снизила цены на Explorer Ford Explorer Ford снизила цены на Explorer
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Ford Explorer
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Отзывов: 6
Отныне базовая стоимость модели составит 2 649 000 рублей. За эти деньги покупатели получат автомобиль с 3-зонным климат-контролем, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида с омывателем.

В салоне кресла отделаны кожей, а в список оснащения входят подогрев лобового стекла и передних кресел, парктроники, светодиодные фары. В движение автомобиль приводит 249-сильный 3,5-литровый агрегат.

В самом дорогом варианте исполнения за Explorer попросят 3 319 000 рублей. В этой комплектации под капотом машины находится 3,5-литровый двигатель мощностью 340 сил. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая АКПП.

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Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
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Ford снизила цены на Explorer
{{model_419}}Отныне базовая стоимость модели составит 2 649 000 рублей. За эти деньги покупатели получат автомобиль с 3-зонным климат-контролем, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида с омывателем. В салоне кресла отделаны кожей, а в список оснащения входят подогрев лобового стекла и передних кресел, парктроники, светодиодные фары. В движение автомобиль приводит 249-сильный 3,5-литровый агрегат.В самом дорогом варианте исполнения за Explorer попросят 3 319 000 рублей. В этой комплектации под капотом машины находится 3,5-литровый двигатель мощностью 340 сил. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая АКПП.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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