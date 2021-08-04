Ford собрал уже 120 000 заказов на грядущий F-150 Lightning
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
«Мы были в восторге от успеха Mach-E и предстоящего F-150 Lightning, который привлечет к бренду Ford 70 % новых клиентов, - заявил г-н Дрейк, представитель Ford Motor. - Наши амбиции высоки. И мы не собираемся уступать лидерство кому бы то ни было».
По информации Дрейка, компания уже получила более 120 000 заказов на F-150 Lightning, который будет запущен в следующем году. Напомним, что F-150 является бестселлером бренда за всю его историю – это ежегодно самая продаваемая модель автомобиля на североамериканском рынке, начиная с 1981 года.
Наряду с заявлениями Ford Motor, аналогичные планы обнародовала корпорация General Motors. «Генералы» резко усилили акцент на электрифицированные автомобили и уведомили о выводе на рынок, по крайней мере, 20 моделей на электрической тяге в период до 2025 года.
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