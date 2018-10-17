17 октября 2018, 17:31
Ford собрал в России 700-тысячный Focus
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С конвейера завода Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) сошел 700-тысячный Focus. Им стал седан синего цвета c 1,6-литровым двигателем (125 л.с.) и «роботом» в комплектации Titanium.
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Российские Ford Focus оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT в разных вариантах форсировки: 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».
Все автомобили максимально адаптированы к непростым российским условиям эксплуатации. Благодаря доработкам инженеров фирменного R&D-центра Ford Sollers все отечественные Ford Focus получили увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм), улучшенную шумоизоляцию, возможность заправлять АИ-92 и усиленную антикоррозионную обработку. Гарантия от сквозной коррозии составляет 12 лет. Кроме того, для всех автомобилей доступен «зимний пакет» опций, который предусматривает обогрев руля, сидений, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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