22 мая 2019, 17:53
Ford сохранит в России дилерскую сеть
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Компания Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети после завершения продаж в нашей стране легковых автомобилей. В настоящее время намерение продолжить сотрудничество подтвердили 100 дилерских центров.
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В ближайшее время компанию ждет реструктуризация. Новое совместное предприятие Ford Sollers создадут на базе нынешнего завода «Форд Соллерс Елабуга», 51% акций которого получит российская компания «Соллерс». Новое предприятие будет осуществлять производство и продажу фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге (Татарстан). Также в сферу его ответственности войдет гарантийное обслуживание и поставка запчастей для всех автомобилей Ford, ранее проданных в нашей стране.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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