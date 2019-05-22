22 мая 2019, 17:53

Ford сохранит в России дилерскую сеть

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Компания Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети после завершения продаж в нашей стране легковых автомобилей. В настоящее время намерение продолжить сотрудничество подтвердили 100 дилерских центров.
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На сегодняшний день более 85% работающих в России дилерских центров Ford сообщили о желании продолжить партнерские отношения. В СП Ford Sollers поступило свыше 100 соответствующих заявок. В компании рассчитывают продлить дилерские контракты с 99% участниками сети. Более половины из них займутся продажей коммерческих автомобилей Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.

В ближайшее время компанию ждет реструктуризация. Новое совместное предприятие Ford Sollers создадут на базе нынешнего завода «Форд Соллерс Елабуга», 51% акций которого получит российская компания «Соллерс». Новое предприятие будет осуществлять производство и продажу фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге (Татарстан). Также в сферу его ответственности войдет гарантийное обслуживание и поставка запчастей для всех автомобилей Ford, ранее проданных в нашей стране.


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Ford сохранит в России дилерскую сеть
{{material_126383}}На сегодняшний день более 85% работающих в России дилерских центров Ford сообщили о желании продолжить партнерские отношения. В СП Ford Sollers поступило свыше 100 соответствующих заявок. В компании рассчитывают продлить дилерские контракты с 99% участниками сети. Более половины из них займутся продажей коммерческих автомобилей Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.В ближайшее время компанию ждет реструктуризация. Новое совместное предприятие Ford Sollers создадут на базе нынешнего завода «Форд Соллерс Елабуга», 51% акций которого получит российская компания «Соллерс». Новое предприятие будет осуществлять производство и продажу фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге (Татарстан). Также в сферу его ответственности войдет гарантийное обслуживание и поставка запчастей для всех автомобилей Ford, ранее проданных в нашей стране.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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